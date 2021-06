Rýchlosť jedenia

Nie je žiadnym výmyslom, že pri stole by sme si mali dať na čas. Aj vaša pracovná obedná prestávka by mala trvať istú dobu, a to nielen kvôli presunu. Dôležitejšie je, aby stihlo telo postupný proces trávenia - to znamená, že jedlo zaregistruje, začne ho tráviť, prirodzene pocíti sýtosť a dá vám signál. Toto všetko trvá priemerne 30 minút. Ide o približný čas, ktorý by ste mali stráviť nad tanierom.

Bolesti a priberanie

Ak ste z tých, čo jedlo do seba nahádžu maximálnou rýchlosťou a zabúdajú si ho vychutnať, potom zrejme mávate aj bolesti žalúdka a nemusíte byť spokojní so svojou váhou. Práve tieto dva faktory sú najčastejšími stavmi rýchleho jedenia. Brucho začne bolieť kvôli tomu, že slabo prežúvate a žalúdok musí vynakladať veľa energie na jeho rozklad, priberanie súvisí s tým, že ste obed zhltli za päť minút a ešte stále ste hladní. Spomínaných 30 minút, kedy telo pocíti sýtosť, je ďaleko a vy do seba zatiaľ nahádžete čosi ďalšie. Bolesti sa prehlbujú a váha ide hore.

Nálada podľa jedenia

Mnoho ľudí si neuvedomuje súvislosti fungujúce v našom organizme. Faktom je, že aj v črevách máme neuróny, čo posielajú signály do mozgu. Ak hltáme a trávenie nestíha, mozog dostáva signál nespokojnosti a nám sa zhoršuje nálada. Ak jeme v pokoji a príde prirodzený pocit zasýtenia, mozog je spokojný a my tiež. Nabudúce si túto paralelu u seba všimnite.

Hrozby rýchleho jedenia

Aby toho nebolo málo, dlhodobé rýchle jedenie zaváňa hrozbou rôznych ochorení. Je súčasťou zrýchleného životného štýlu a teda aj stresu, zhonu a nedostatku odpočinku, čo sa na nás môže odraziť. Obezita, gastritída, diabetes či metabolický syndróm, ktorý vyúsťuje do problémov so srdcom, sú najčastejšie spomínanými hrozbami. Určite stojí za to pri stole spomaliť a znížiť ich riziko.

Pomoc pri stole

Pri jedení si teda dajte na čas, začnite ovoňaním, vizuálnym potešením z jedla, potom si sústa vychutnávajte. Trikom je pokladanie príboru, čo vás spomalí a donúti jedlo lepšie rozžuť. Nesadajte k stolu celkom vyhladovaní, inak všetko zjete za pár minút a najlepšie je, keď začnete niečím zeleninovým. Ide o nízky kalorický príjem, no organizmus "zahrejete" a začne tráviaci proces. Tých 30 minút nad tanierom vám za zdravie a pohodu predsa stojí, no nie?