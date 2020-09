Hepatitída

Vírusová hepatitída napáda pečeň a zvyčajne má formu kmeňov A, B alebo C. V závažných prípadoch spôsobuje cirhózu pečene, u niektorých pacientov nakoniec vyvolá až rakovinu. Vírus sa najčastejšie prenáša stolicou alebo krvou, ale zdravotnícky odpad, s ktorým sa zaobchádza nesprávne môže ohroziť aj surferov a plavcov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa ochorenie hepatitídou typu A zriedka spája s rekreačnou vodou, ale táto možnosť existuje. V roku 2006 štúdia uskutočnená na San Diego State University zistila, že 79 percent testovaných vzoriek vody obsahovalo hepatitídu A. Odtok splaškov v oblasti San Diega spôsobuje znečistenie a preto pre surferov v regióne sú k dispozícii programy očkovania.

Legionárska choroba

Baktérie Legionella nájdete vo vírivkách, pretože najlepšie sa im darí vo vode s teplotou 35 - 46 stupňov Celzia. Na pláži je najlepším miestom na jej výskyt verejná sprcha. V roku 2007 malo sedem z 36 plážových spŕch v južnom Taliansku pozitívny test na tento kmeň baktérií. V roku 2005 štúdia odhalila 32 kmeňov legionelly v morskej vode v Novom Anglicku. Aj keď tieto baktérie neboli infekčné, výskum ukazuje, že Legionella považuje teplú morskú vodu za dobré životné prostredie. Legionárska choroba spôsobuje kašeľ, horúčku a bolesti svalov, ktoré môžu trvať až dva týždne. Aj keď väčšina infikovaných pacientov sa vylieči po podaní antibiotík, približne 15 percent prípadov je smrteľných.

Žalúdočné problémy

Všetci sme niekedy v živote zažili žalúdočné ťažkosti. Vedeli ste, že pláž je dobrým miestom na nájdenie patogénov, ktoré ich spôsobujú? Príčinou tohto druhu ochorenia sú fekálie na pláži. Vo vzorkách piesku z pláží sa našli fekálie a ich mikróby, ktoré pravdepodobne pochádzajú z blízkych čistiarní odpadových vôd alebo z veľkých búrok, ktoré roznášajú ľudský a živočíšny odpad. Baktérie v žalúdku môžu spôsobiť nevoľnosť a kŕče, ktoré môžu dokonca viesť k gastroenteritíde. Zistilo sa, že kopanie v piesku na pláži zvyšuje riziko hnačiek. Návštevníci pláže prichádzajú do kontaktu so známymi patogénmi, ako sú E. coli, Salmonella alebo norovírus, čo je najbežnejšia žalúdočná chrípka v Amerike.

Kožná dermatitída

Cerkária je všeobecne známejšia ako vyrážka z plávania. Vystavenie larvám parazitov trematód môže spôsobiť na pokožke nepravidelnú kožnú vyrážku. Zvyčajne si ju všimnete do 48 hodín po vystavení kontaminácii a môže sa udržať až sedem dní. Parazity zvyčajne infikujú slimáky, potom vtáky a následne sa môžu nakaziť ľudia, ktorí sa okúpu v kontaminovanej vode. Vyrážka mizne po podaní antihistaminika, úľavu poskytne i kortikosteroidný krém.

Baktérie konzumujúce mäso

Pravdepodobne ste už počuli, že na plážach za posledných pár rokov hygienici našli baktérie konzumujúce mäso, no šanca na infikovanie je pomerne nízka. Podľa CDC je v USA v priemere 95 prípadov infekcie Vibrio vulnificus ročne, čo vedie k 85 hospitalizáciám a 35 úmrtiam. Polovica z týchto prípadov pochádza z vôd v Mexickom zálive. Baktérie sa môžu dostať do tela cez otvorené rany a spôsobujú rozpad a ulceráciu svaloviny. Surové ustrice môžu tiež skrývať mikrób, ktorý u postihnutých vyvoláva bolesti brucha, hnačky a nevoľnosť. Antibiotiká zvyčajne zvyšujú šance pacienta na uzdravenie, niekedy je však nutná amputácia. Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť týmto baktériám, je vyhýbať sa vode, ak máte otvorené rany a dávať pozor na mäkkýše, ktoré konzumujete.

Mechovec ľudský

Na dovolenke na pláži radi zabárame prsty na nohách do piesku, ale môže to byť dobrý spôsob ako prísť do styku s červami mechovca. Parazita totiž môžete získať chôdzou naboso po zemi, ktorú kontaminovali ľudské výkaly alebo požitím vajíčok háďatka. Keď z vajíčok vyrastú malé larvy, pokúsia sa zachytiť na pokožke. Medzi príznaky ochorenia patria svrbivá vyrážka, bolesti brucha, nevoľnosť, úbytok hmotnosti a hnačky. Ochoreniu môžete predísť nosením sandálov na pláži, sedením na osuškách na zemi a umytím tela mydlom a vodou po dotyku s pôdou a pieskom. Ak už máte parazita, mali by vám pomôcť čistiace tabletky ako albendazol alebo mebendazol.

Mozog požierajúca améba

Naegleria fowleri je améba, ktorá požiera mozog. Je mimoriadne vzácna a ohrozuje iba návštevníkov sladkovodných pláží. Uprednostňuje teplé vody a pôdy sladkovodných jazier a rybníkov, čo znamená, že plavci v morskej vode sa infekcie nemusia báť. N. fowleri vstupuje do tela plavca nosom a putuje do mozgu. Medzi príznaky patrí horúčka, bolesť hlavy a zvracanie. Zvyčajne smrteľná infekcia sa časom zhoršuje, spôsobuje záchvaty a halucinácie pred upadnutím do kómy. CDC potvrdila, že iba 34 prípadov medzi rokmi 2009 a 2018 súviselo s rekreačnými vodami. Dokonca tvrdia, že sa nemusíte obávať vody, ktorá obsahuje N. fowleri, pretože kyselina v žalúdku mikróby okamžite zabije.

Škrkavky

Dovolenkári si musia dávať pozor aj na škrkavky. Parazity zvyčajne žijú v črevách a výkaloch vášho psa. Väčšina ľudí sa infikuje náhodným požitím, deti častejšie ako dospelí. Návštevníci pláže nemusia vedieť, že sa nachádzajú v blízkosti parazita, ale nevhodný kontakt s pieskom by mohol pomôcť infekciu spustiť. Príznaky zahŕňajú nevoľnosť, zvracanie, kašeľ, hnačku, dýchavičnosť, horúčku, bolesti brucha a výskyt červov vo vašich výkaloch. Proti škrkavkám lekári predpisujú rôzne druhy liekov, liečba zaberá dobre.