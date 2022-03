Určite ste už počuli staré heslo o tom, že tehotná žena by mala jesť za dvoch. Nie je to pravda, ale mnohí ľudia sa tohto pravidla držia aj pri kŕmení svojich domácich miláčikov. V kombinácii s nedostatkom pohybu, ktorým trpí väčšina bytových psov a mačiek, to potom končí nadváhou až obezitou.

Nadbytočné kilá si na zvieratách pýtajú rovnakú daň ako na ľuďoch. Problémy so srdcom či kĺbmi sú len malou časťou zdravotných problémov, ktoré spôsobuje zvieracia obezita. V našej galérii uvidíte psy a mačky, ktorých majitelia si uvedomili, že s ich zvieratami treba niečo robiť. A tak si môžete pozrieť naozaj zaujímavé premeny.