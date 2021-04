Americká firma Bunny Bear Company vyrábala autosedačky už od roku 1933, ale rozhodne jej nešlo o bezpečnosť. Chcela len zamedziť tomu, aby sa drobci počas jazdy motali po aute. Až do 70. rokov sa tak vyrábali najmä sedačky tohto typu. Potom však prišlo súperenie dvoch gigantov: General Motors a Forda.

Korporácie sa začali predháňať, ktorá poskytne deťom vyšší komfort a väčšiu bezpečnosť. Postupne sa situácia vyvinula až do dnešnej podoby, keď autosedačky zachraňujú životy tých najzraniteľnejších. Ak ale chcete vedieť, do čoho boli kedysi rodičia schopní posadiť svojich potomkov, zavítajte do našej galérie.