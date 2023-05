Vitor Borin de Souza je lekárom v brazílskom Sao Paule. Na Twitteri nedávno zverejnil fotku, z ktorej človeku naskakujú zimomriavky. Chcel ľuďom ukázať, ako vyzerá naozaj pokročilé štádium infekcie pásomnicou dlhočlánkovou.

De Souza vysvetlil, že biele škvrny na snímke sú v skutočnosti zvápnenými vajíčkami pásomnice, ktoré sa rozšírila z tráviaceho traktu do celého tela. Prekvapujúce je, že pacient, ktorý prišiel do nemocnice s kašľom, nebol v ohrození života, a to práve preto, že vajíčka skalcifikovali.

„Ak to človeku nespôsobuje problémy, život ide ďalej,“ uviedol de Souza na Twitteri.

Ochorenie zvané cysticerkóza postihne ročne v Brazílii asi 150-tisíc ľudí. Spôsobuje ho skonzumovanie vajíčok pásomnice dlhočlánkovej, ktoré sa môžu časom dostať prakticky do akéhokoľvek orgánu v tele. Cysticerkóza je v krajinách s nízkou úrovňou hygieny vážnym problémom, a to najmä vtedy, ak sa prejaví v mozgu. Vtedy ide z lekárskeho hľadiska o neurocysticerkózu, ktorá ročne zabije na svete približne 50-tisíc ľudí a je najčastejšou príčinou získanej epilepsie.