Muž s rozštiepeným penisom

Rolf Buchholz z Nemecka vyzerá ako rohaté monštrum z pekla. Patrí medzi najprepichanejších mužov sveta. Jeho telo zdobí 481 piercingov a najzaujímavejšie je, že 278 z nich má na penise. Čo sa týka sexu, Rolf vraví, že s tým nemá najmenší problém. Údajne sa žiadna žena, ktorá sa odvážila s ním mať pohlavný styk, nesťažovala. Okrem toho má Rolf 35 implantátov, vrátane rohov na hlave, päť má v prstoch na pravej ruke. Aby svoj vzhľad ešte „vylepšil“, postúpil skarifikáciu, teda zjazvenie. Deväťdesiat percent jeho tela pokrýva tetovanie, navyše má okrem rozštiepeného jazyka rozštiepený i penis.

Najznámejší „mimozemšťan“

Ako ďaleko môže človek zájsť, aby dosiahol vzhľad, po akom vždy túžil? Zdá sa, že pre Anthonyho Loffreda, alias Black Aliena, neexistujú žiadne limity. Odmalička bolo jeho snom vyzerať ako mimozemšťan. Keďže ho fascinovali mutácie a premeny ľudského tela, dnes je mužom s najväčším počtom telesných modifikácií na svete. Naposledy si nechal useknúť dva prsty, aby jeho ruka vyzerala ako pazúr. Okrem toho si dal chirurgicky odstrániť uši, špičku nosa, rozrezať jazyk na dve časti ako má had a odrezať vrchnú peru. Nechal si tetovať očné bielka, do hlavy vložiť implantáty v štýle „satana“, telo mu zdobia desiatky piercingov. Jeho sen je úplné odstránenie pokožky a jej nahradenie kovom. Preto Anthony vraví, že jeho premena je hotová zatiaľ iba na 33 percent.

„Najupravenejšia“ žena na svete

Transsexuálna žena Tiamat Dragon Lady prešla extrémnou úpravou tela, aby sa z nej stal drak. Odstránili jej uši a nozdry, oči má zafarbené na zeleno, rozštiepený jazyk, vytrhnuté takmer všetky zuby, implantované rohy a po tvári i tele vytetované šupiny. Pred úpravou tela bola Dragon Lady bankárkou a viceprezidentkou jednej z najväčších bánk v Spojených štátoch. Prácu opustila, keď sa dozvedela o svojej HIV pozitivite. Vtedy sa rozhodla, že nechce zomrieť ako človek, lebo hoci sú ľudia úžasní, sú to aj tie najničivejšie a najnenávidenejšie stvorenia, ktoré sa navzájom bezdôvodne zabíjajú. Svoje šťastie našla v podobe draka, mýtickej entity, ktorej sa pomocou viacerých rituálnych postupov podarilo uniknúť z ľudského tela.

Žena s najväčším počtom piercingov na svete

Elaine Davidson drží svetový rekord ako najprepichovanejšia dáma na svete. Prvý piercing si dala urobiť v roku 1997 a odvtedy ich nazbierala viac ako 9 500. Elaine Davidson kedysi viedla vlastnú reštauráciu v Brazílii, no popularitu získala vďaka nekonečnej láske k piercingom. Na otázku, čo si myslí o názoroch iných ľudí na jej vzhľad, povedala, že nerieši, čo kto povie. Nikomu tým neubližuje a snaží sa správať k druhým ľuďom dobre, čo je podľa nej dôležitejšie než to, čo robí so svojou tvárou. Neuveriteľné je, že všetky spomínané piercingy má na tvári, jazyku a v hrdle. Ich počet však podľa jej vlastných slov rozhodne nie je konečný.

Právnička sa premieňa na upírsku ženu

Maria Jose Cristerna, známa ako „Upírka“ patrí medzi ženy s najväčším počtom telesných úprav. Právnička a matka štyroch detí, áno, čítate správne, má viac ako 49 úprav. Zahŕňajú celý rad transdermálnych implantátov, ktoré má na hrudi, rukách a čele. Má tiež niekoľko piercingov na obočí, jazyku, ušných lalôčikoch, nose a perách.

Jašteričí muž

Jedným z absolútne najzvláštnejších ľudí s bizarnými telesnými úpravami je Eric Sprague, tiež známy ako Lizard Man, teda jašteričí muž. Nielenže si nechal upraviť telo, aby vyzeral ako jašterica, ale prostredníctvom týchto upravených častí, ako sú napríklad natiahnuté uši, dokáže predvádzať úchvatné kúsky. Napríklad si necháva priviazať stoličku k ušným lalôčikom pomocou reťazí a potom ňou kýva alebo si necháva natĺkať klince do nosa. Tento Texasan má rozdelený jazyk na dve polovice a podstúpil viac než 700 hodín tetovania. Okrem toho si nechal naostriť zuby, nafarbiť pery na zeleno a natiahnuť ušné laloky. Pokiaľ sa Eric práve nevyhrieva na kameni, po celom svete vystupuje ako novodobá atrakcia, hltač mečov a ohňa.