Aviwe Mazosiwová sa už roky snaží schudnúť. Nielen kvôli vzhľadu a zdraviu, ale aj preto, že chce ísť na zákrok, pri ktorom jej zmenšia prsia. Tie jej totiž spôsobujú mimoriadnu bolesť chrbta, no zákrok môžu absolvovať iba ženy s váhou, ktorá nepresahuje istú hranicu. No a tú sa Aviwe snaží už dlho márne podliezť.

Prerušovaným pôstom schudla 12 kilogramov, no podľa vlastných slov už konvenčnými spôsobmi viac zhodiť nedokáže. A tak sa táto žena z Juhoafrickej republiky rozhodla pre oveľa drastickejší krok. V júni 2022 si nechala na zuby namontovať špeciálne drôtiky, ktoré človeku bránia otvárať ústa, no a o svoje skúsenosti sa delí na sociálnej sieti TikTok.

Väčšina ľudí ju kritizuje, Aviwe však pevne verila tomu, že sa vďaka bizarnému zákroku konečne dostane k plastickému chirurgovi. A zrejme sa jej to podarí. Drôtiky nosila sedem týždňov a schudla vyše 14 kilogramov, čo je úctyhodný výkon. Spoliehala sa len na tekuté jedlá v podobe polievok, smoothies a jogurtov. Keď jej drôtiky vybrali, dopriala si odmenu v podobe hamburgeru. Teda, nie hneď, až o deň neskôr. Svaly na čeľusti jej totiž stuhli a takmer 24 hodín ich musela rozcvičovať.

Svoje chúťky Aviwe dodnes drží na uzde, vraví však, že išlo o zúfalý krok, ktorý rozhodne neodporúča každému. Ak by si však mala vybrať, rozhodne by do toho išla znovu. Už len kvôli bolestiam chrbta.