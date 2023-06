Vojak, ktorého dnes medicína pozná len ako Pacienta M, dostal zásah do hlavy v roku 1938 v Španielsku. Mal 25 rokov a so svojím zranením sa dostal do nemocnice. Lekári jasne videli vstupnú i výstupnú ranu po guľke a skonštatovali, že operácia nebude potrebná. Keď sa však muž prebral z bezvedomia, doktori si uvedomili, že s ním čosi nie je v poriadku.

Prípad zdokumentoval doktor Justo Gonzalo Rodríguez-Leal, neurológ, ktorý v tom čase pôsobil vo vojenskej nemocnici vo Valencii. Pacientov s poraneniami mozgu dlhodobo skúmal v snahe lepšie pochopiť fungovanie tohto orgánu.

„Keď sa Pacient M prebral, zistil, že takmer prišiel o zrak,“ uviedol Leal vo svojich zápiskoch. „ Na pravé oko videl iba čiastočne, na ľavé vôbec.“ Ľudí a predmety tiež vnímal na opačnej strane svojho zorného poľa. Ak niekto stál vpravo od neho, pacient ho videl vľavo a naopak. To isté sa týkalo sluchu a hmatu. Muž zrazu dokázal čítať rovnako dobre odzadu ako odpredu. Neraz pre zmenu videl trojmo a farby akoby sa mu oddeľovali od samotných predmetov.

„Pacient M sa mohol na náramkové hodinky pozrieť z ktoréhokoľvek smeru a okamžite určil čas,“ zapísal si Leal. Ešte šialenejší bol ale fakt, že muž dokázal bez problémov čítať noviny obrátené hore nohami. „V inom prípade ale videl mužov, ktorí na lešení pracovali dolu hlavou. Vôbec mu to neprekážalo, jednoducho si časom zvykol.“ Z nemocnice ho napokon prepustili a zaradil sa do bežného života. Zomrel koncom 90. rokov. Lealova práca ale na dlhú dobu upadla do zabudnutia a lekári sa k nej začali vracať až nedávno.