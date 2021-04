Zdravé srdce

V poslednom období sa upúšťa od výpočtu dlhovekosti podľa pulzu, pretože ako sa ukazuje, je to individuálna záležitosť. Omnoho viac ale o vašom zdraví povie to, ako sa vaše telo dokáže vyrovnať so záťažou. Čím je zdravšie, tým rýchlejšie sa dokáže vyrovnať so záťažou. Spravte si domáci test. Dajte si desať minút rýchleho behu prípadne, spravte drepy na maximum, jednoducho vypumpujte srdce do výšin. Potom si zmerajte pulz. Počkajte 20 sekúnd a dajte ďalšie meranie. Ak je pokles o viac ako 20 úderov, znamená to dlhý život. Ak srdce stále beží ako o život, máte cieľovú rovinku omnoho bližšie.

Test v sede

Postavte sa a sadnite si na zem so skríženými nohami a následne sa postavte. Na začiatku si stanovte bodové skóre 10. Ideálne je ak sa postavíte bez pomoci. A pozor. Za každú pomoc pôjde bod dole. Či už použijete bok nohy, ruku, dlaň alebo koleno. Výskum totiž zistil, že u ľudí, ktorí dosiahli skóre 0 až 3 a vstávali teda prakticky s oporou rúk, nôh dlaní aj kolien, bola päť až šesťkrát vyššia pravdepodobnosť úmrtia v priebehu nasledujúcich šiestich rokov ako u tých, ktorí dosiahli skóre 8 až 10.

Sledujte rannú erekciu

V puberte bol kvôli erekcii problém zájsť ráno na toaletu. U mnohých mužov sa však postupom rokov tento jav vytratí. Pozor, ak vám ráno chýba pevný penis, prípadne si všímate, že nie je pevný ani na dokončenie sexu, veľmi pravdepodobne vaše zdravie kríva. D

oprajte si viac pohybu, cvičenia a zlepšite svoje stravovanie. Inak skončíte ako vaša erekcia. Bez pohybu.

Radosť zo života

Máte stále nadšenie z východu slnka, novej veci, pekných nôh, ktoré uvidíte na jar v krátkej sukní? Potom ste zdravým chlapom, ktorý ešte čo – to odžije. Doktor Paul Piff, ktorý študuje na a Kalifornskej univerzite v Irvine ľudské emócie, si totiž všimol, že ľudia, ktorí sa vedia stále tešiť zo života, žijú dlhšie. Ak si viete sami vytvoriť pozitívne emócie, budete žiť podstatne dlhšie než ľudia, ktorí svet vnímajú z nudnej a temnej stránky.