Pán na odpis? Zďaleka nie

Takto ho vnímajú mnohí mladí muži, ktorí nastúpia na bežecké súťaže. Sú plní testosterónu, adrenalínu, v najlepšej fyzickej kondícii a pre pána v sedemdesiatke majú súcitný úškrn. To sa však zmení, keď sa ozve zvuk štartovacej pištole. Zrazu z obáv, aby pán nekolaboval, ostávajú ovisnuté kútiky, keď ich trhne a nechá v závese.

Michael Kish predviedol úžasný výkon v behu na 100 metrov, keď predbehol svojich konkurentov a skončil s pôsobivým časom iba 13,47 sekundy. To je čas, o ktorom aj väčšina 20-ročných môže iba snívať, no tento 70-ročný dedko bežal, akoby to nebolo nič vážne.



Nebehá od mladosti

Kish rozhodne nie je atlét od mladosti. Keď mu odbudli starosti v práci a plánoval si dôchodok, premýšľal, čomu sa začne venovať. Behanie sa mu zdalo ako vcelku zmysluplný a relatívne lacný koníček. Na dráhe začal preto behať až vo veku 59 rokov, keď mu niekto poradil, aby sa pozrel na seniorské olympijské hry v New Jersey. Inšpirovalo ho to, a po pár tréningoch v sebe prebudil skutočného šampióna.

Už vo svojej šesťdesiatke bol inšpiráciou pre rovesníkov, že sa vždy dá začať a aj vyhrať zápas s osudom. Od prvej súťaže sa umiestňoval na stupňoch víťazov na podujatiach pre mužov v kategórii nad 60 rokov. V roku 2018 bol najrýchlejším členom mužskej štafety na World Masters Athletics v Malage.

Nie je rekordér, ale o to mu ani nejde

Hoci sa čas Michaela Kisha ani zďaleka nepribližuje k historickému rekordu v behu na 100 metrov mužov vo veku 70 a viac rokov, ktorý stanovil americký kolega Bobby Whilden, jemu to stačí. Whilden totiž zlomil osemstovku na olympijských hrách seniorov v roku 2005 za 12,77 sekundy. No na to, že začal behať doslova na prahu dôchodku, keď sa ostatní muži opustia a prestanú aj vychádzať z domu, ide o monumentálny úspech.

Získal mu slávu na sociálnych sieťach po celom svete. Veď schválne sa o to pokúste. Je možné, že za rovnaký čas zabehnete maximálne polovicu, aj to si budete hľadať jazyk až kdesi pri členkoch.