Možno ste sa už niekedy ocitli po rozchode a vraveli si, že sa cítite fajn. Až kým ste v rádiu nezačuli nejaký slaďák alebo nezacítili voňavku svojej bývalej. Zrazu ste na dotyčnú nemohli prestať myslieť, všetko okolo vás vám ju nejakým spôsobom pripomínalo. Najradšej by ste si vymazali kus spomienok ako Jim Carrey vo filme Večný svit nepoškvrnenej mysle. Bolo by možné sa vyhnúť nechceným myšlienkam?

Ľudské myšlienky sú oveľa neusporiadanejšie, než si človek myslí. Jednotlivec ich považuje za niečo, čo dokáže takmer absolútne ovládať, no pravdou je, štúdie dokazujú opak. Jedna z roku 1996 skúmala účastníkov, ktorí si mali denne zapisovať všetko, na čo pomysleli. V priemere sa jednalo o štyritisíc myšlienok, ktoré trvali približne päť sekúnd. Jednoducho sa vkradli do vedomia a o chvíľu boli fuč, pokiaľ ich dotyčný nezačal vedome rozvíjať.

Štúdia z roku 1987 zasa ukázala, že ľudia vnímali asi 22 percent svojich myšlienok ako zvláštnych, ťažko akceptovateľných či rovno nesprávnych. Niekomu napríklad skrslo v hlave, že si pri krájaní zeleniny odrezal prst, iný, že mu spadlo dieťa, keď ho niesol o kolísky.

V niektorých situáciách je pochopiteľné, že by sme chceli tieto nechcené myšlienky potlačiť. Na skúške či pracovnom pohovore rozhodne nechcete ani pomyslieť na neúspech. V lietadle zasa nechcete, aby vám napadlo, že sa zrúti. A existujú dôkazy, že tieto nechcené myšlienky je možné do veľkej miery potlačiť. Chce to len prax, ako ukázali izraelskí vedci v štúdii v roku 2022.

Niektorí psychológovia tvrdia, že potláčanie nechcených myšlienok sa môže človeku vypomstiť. Tým, že ich potláčame, vysielame mozgu signál, že ide o čosi, čoho sa treba báť. A tým im vlastne dávame väčšiu silu. Z krátkodobého hľadisk potláčanie nechcených myšlienok síce funguje, no z dlhodobého je to práve naopak.

Najrozumnejšie je teda nechať nechcené myšlienky, nech z mysle samé odídu. Rovnako ako tisíce iných, ktoré vám denne prídu na rozum.