Z fitiek nás vyhnal lockdown a preto je vhodné pripraviť sa na obdobie snehu a ľadu bez toho, aby ste prechladli či trpeli príznakmi rovnakými ako vyvoláva koronavírus.

Športu počas zimy sa netreba vyhýbať, treba sa naň pripraviť

Ani počas zimy sa nie je potrebné zrieknuť obľúbených aktivít, ako je bicykel alebo beh. Dokonca pribudnú aj nové výzvy v podobe lyžovania a bežkovania. Nie je dôvod ostať sedieť doma, príroda láka a na fyzickej kondícii je potrebné pracovať aj keď vonku udrú mrazy. Najnovší výskum však upozorňuje, že kardio cvičenie na chladnom vzduchu zaťažuje pľúca. Výsledkom môžu byť stavy pripomínajúce ochorenie covid-19.

Covid, alebo len následok cvičenia?

Pľúca sú orgánom, ktorý prichádza do styku priamo s vonkajším prostredím a preto sa ho môžu dotýkať aj zmeny teploty. „Je normálne pociťovať kašeľ po cvičení, dýchavičnosť, či pocit zovretia pľúc, bolesť hrdla, nádchu a hlienovitý kašeľ po výkone v chladnom prostredí,“ hovorí Michael Kennedy, profesor kineziológie, športu a rekreácie na University of Alberta.

Príznaky sa môžu vyskytnúť u úplne zdravých ľudí počas intenzívneho vonkajšieho cvičenia. Sú podobné tým, ktoré môžete zažiť pri prechladnutí alebo infekcii dýchacích ciest. Na PCR testy sa však objednávať nemusíte.

Príznaky spôsobené cvičením môžete rozlíšiť od závažnejších chorôb tak, že si dáte pozor na horúčku, bolesť tela a celkový pocit únavy a nepohodlia. Práve tie naznačujú, že môže ísť o ochorenie. „Kašeľ a sipot súvisiaci s tréningom sa totiž vo všeobecnosti rozplynú do 24 hodín po výkone,“ dodal Kennedy.

Neponáhľate sa do tepla

Zdalo by sa, že riešením je byť na chladnom vzduchu čo najmenej a hneď po výkone sa vrátiť do tepla. Opak je pravdou. Aj keď môže byť lákavé ísť dnu hneď po tréningu, teplý vzduch v miestnosti môže ešte zhoršiť pľúcne symptómy. Keď sa teplota vzduchu zvyšuje, je potrebné sliznice zvlhčiť. Ak prídete do suchého vzduchu, namáhané pľúca to ešte viac vysuší a dostaví sa kašeľ.

"Ak vystresované pľúca, ktoré sú dehydrované, privediete rýchlo do tepla, v podstate znásobíte účinok toho, čo sa stalo na studenom vzduchu," povedal Kennedy.

Lepšou alternatívou je vrátiť sa do normálnej pokojovej frekvencie dychu ešte vonku, aby sa vaše pľúca mohli trochu upokojiť a zotaviť pred ďalším stresom zo zmeny teploty.

Ako zabrániť problémom s pľúcami po športe?

Znížte intenzitu tréningu, ak teplota klesne pod päť stupňov Celzia. Zabudnite na intervaly, šport si užívajte. Rovnako je dobré spraviť bariéru medzi chladným vzduchom a vašimi pľúcami. Tomu môže napomôcť napríklad kvalitná maska na beh. Vzduch sa viac ohrieva a môže zmierniť symptómy kašľa po výkone. Plus nezabudnite na aklimatizáciu pred a po športe.