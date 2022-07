Predstavte si, že letíte vo vesmírnej lodi, zrazu sa niečo pokazí a vás bez skafandra vymrští do okolitého vákua. Dokážete si predstaviť, čo by to urobilo s vaším telom? Zrejme tušíte, že by nešlo o nič príjemné.

V prvom rade treba povedať, že mnohé z hollywoodskych filmov ukazujú tento scenár dosť nereálne. Ľudia bez skafandra vybuchujú či okamžite mrznú, no nie je to celkom tak. Áno, na človeka by v realite čakal podobný osud, no menej prehnaný.

Človek v otvorenom vesmíre by neprežil, ale zomrel by v priebehu niekoľkých minút a nie sekúnd. A nebol by to pekný odchod z tohto sveta. Zovreli by mu telesné tekutiny a zmrzol nos a ústa.

Vo vesmíre je vákuum, teda vzduchoprázdno. Postráda atmosféru a neexistuje tu tlak vyvolaný molekulami vzduchu. Atmosférický tlak pritom určuje, pri akej teplote sa varia jednotlivé kvapaliny a menia sa na plyny. Ak je tlak vyvolaný okolitým vzduchom vysoký (ako napríklad pri hladine mora), bubliny plynu sa v kvapaline len ťažko formujú a unikajú cez jej povrch. Ak naopak tlak vzduchu chýba, ako je tomu vo vesmíre, bod varu značne klesá. A pre človeka, ktorého telo je približne zo 60 percent tvorené vodou, je to problém. Prakticky všetky tkanivá v tele by sa mu vplyvom variacich sa telesných tekutín začali rozpínať.

Niektorí ľudia vystavenie takmer úplnému vákuu už zažili. Zamestnanec NASA Jim LeBlanc v roku 1966 pomáhal pri testovaní prototypov skafandrov v obrovskej vákuovej komore. Došlo však k nehode, odpojila sa mu hadica, ktorá do skafandra vháňala vzduchu. „Okamžite som začal cítiť, ako sa mi varia sliny na jazyku. Potom som omdlel, nič viac si nepamätám,“ vyjadril sa v neskoršom rozhovore.

Formovanie bubliniek plynu v telesných tekutinách, tiež známe ako ebulizmus, je prítomné aj u potápačov, ktorí prirýchlo vyplávajú z hĺbok, z priestoru s vysokým tlakom.

Povedané stručne, človek by v otvorenom vesmíre bez skafandra prežil asi dve minúty. Ak by sa aj neuvaril zvnútra, vákuum by mu vysalo vzduch z pľúc a udusil by sa. Vyparovanie variacich sa tekutín by prebiehalo cez ústa a nos, nízka teplota vesmíru by ale molekuly zmrazila a s nimi aj ústa a nos. Ako sme už uviedli, nešlo by o príjemný ani rýchly koniec života.