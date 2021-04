Nadmerné potenie sa

Ak sa budíte mokrý ako myš, môže to mať pomerne veľa dôvodov - od neškodných okolností ako neprimerané teplo v miestnosti až po závažné zdravotné príčiny. Príležitostné nočné potenie môže byť príznakom stresu či úzkosti, prípadne reakciou na veľmi aktívny sen alebo nočnú moru. Čo sa zdravotného stavu týka, môže byť následkom hormonálnej nerovnováhy tela, gastrointestinálnej refluxnej choroby alebo to môže byť spôsob, ako vás telo upozorní na infekciu. Nočné potenie môže byť tiež príznakom niektorých druhov rakoviny. Ak teda spíte v chladnejšom prostredí a stále sa u vás vyskytuje, porozprávajte sa so svojím lekárom.

Chrápanie až lapanie po dychu

Staré známe chrápanie oslabuje kvalitu vášho spánku, ale tiež partnera vedľa vás. Ide o poruchu dýchania v spánku, ktoré môže prerásť do hlučného stavu až lapania po dychu. To môže značiť obštrukčné spánkové apnoe, ktoré zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb a metabolických stavov vrátane cukrovky 2. typu.

Kopanie a udieranie

Ste počas spánku nadmerne aktívny? Kopanie, udieranie, kričanie či bitie človeka vedľa vás nie je ničím osobným, ale poruchou správania tela počas spánkovej REM fázy. Pri normálnom spánku sú v REM fáze "ochrnuté" hlavné svalové skupiny tela, čo je vlastne ochrana pri snívaní a reakcii na sny. U ľudí s poruchou správania REM táto paralýza nenaskočí, čo často vedie ku kopaniu, mláteniu, úderom alebo dokonca vyskočeniu z postele a kričaniu. Akékoľvek rušivé okolnosti počas spánku alebo nebodaj nehody a zranenia si vyžadujú konzultáciu s lekárom.

Ranné bolesti hlavy

Budiť sa bolesťou hlavy, to je známym javom po užití väčšieho množstva alkoholu. Ak ste ale nepili, rozhliadnite sa okolo seba. Môže ísť o nesprávny vankúš, ktorý neposkytuje potrebnú podporu krku. Okrem toho môže byť chronická ranná bolesť hlavy signálom spánkovej poruchy, o ktorej ešte sám pacient ani nevie.

Častá návšteva toalety

Každý z času na čas v noci vstaneme a ideme na toaletu. Ako starneme, tieto "výlety" sú bežnejšie, ale keď chodíte viac ako dvakrát za noc, môže to byť signál zhoršeného zdravotného stavu. Časté nočné močenie môže byť známkou zväčšenej prostaty alebo aj príznak cukrovky.

Paralýza po prebudení

Spánková paralýza je zvláštnym javom, ktorý na prvý raz môže vydesiť. Nastáva, keď sa človek preberie v REM fáze, teda vo fáze, kedy sú hlavné svalové skupiny tela dočasne paralyzované. Ste teda hore, ale nemôžete hovoriť ani sa hýbať. Spánková paralýza je bežnejšia u ľudí s vysokou úrovňou stresu alebo aj pri duševných problémoch ako posttraumatická stresová porucha, úzkosť a panická porucha.