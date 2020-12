Vzdorujte chorobe

Začína sa to všetko rovnako. Šteklenie v nose, bolesť hrdla, kýchanie a kašeľ. Diagnóza jasná. Viróza. Vírusové ochorenia sú nepríjemné z dôvodu, že na ne nezaberajú žiadne antibiotiká a do veľkej miery sa s nimi musí telo vyrovnať samé. Preto je základom vytiahnuť do boja prírodnými prostriedkami a posilniť imunitu na úroveň člena spartskej armády.

Pite veľa vody

Ak nebude vaše telo dostatočne hydratované, máte problém. Podľa lekárov sa živiny, ktoré potrebuje mať telo k dispozícii, nedokážu správne prepravovať po organizme. To nahráva vírusu, aby sa rýchlejšie šíril. V pitnom režime dajte prednosť nápojom, ktoré telo dostatočne hydratujú. Ideálna je čistá voda, ovocné šťavy, ľahký čaj. Káva naopak dehydruje a preto nie je v boji proti infekciám najvhodnejšia.

Vitamín C

Môžete zvýšiť jeho dávky, no dávkujte ho postupne počas dňa. Nemá veľký význam ráno si dať plný tanier ovocia, lepšie je ho rozdeliť na menšie porcie počas dňa, aby malo telo neustály prísun vitamínu C. V boji proti vírusom pomáhajú aj vitamíny A, E, B6, D a minerály ako zinok a železo. Ideálne je získať ich prirodzene zo stravy, v čase ochorenia však dobre padne aj vyššia dávka v podobe výživových doplnkov.

Zvýšte podiel spánku

Nie je nič zlé na tom, ak si doprajete aj viac ako osem hodín spánku. Určite však nespite menej. Žiadne skoré vstávanie a dlhé ponocovanie. Vaše telo totiž bojuje a preto potrebuje neustále dobíjať baterky. Je to ako posielať permanentne nových hráčov zo striedačky. Bez dostatočne dobrého spánku nebudete mať zásoby energie na celý čas boja proti vírusu. Spánok je jednou z najlepších zbraní.

Naparujte sa

Tento recept je starý tisíce rokov a pomohol mnohým ľuďom dostať sa napríklad z nádchy, ktorú spôsobujú najčastejšie rinovírusy. Naparovanie je jednoduché. Do vriacej vody si dáte soľ, prípade esenciálny olej v podobe mäty alebo eukalyptu. A inhalujete. Vodná para so silicami dokáže prečistiť dýchacie cesty a pôsobí na vírusy toxicky. Vďaka tomu sa môže znížiť ich množstvo a vám bude na tele o poznanie ľahšie.