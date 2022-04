Chystáte sa do exotiky? Dajte si pozor, jed malej chobotničky zabije aj desať chlapov

Keď sa pohybuje po kameňoch na morskom dne, je ťažké ju zbadať. Hnedé sfarbenie a škvrny jej poskytujú takmer dokonalé maskovanie. Avšak v momente, keď vycíti nebezpečenstvo, objavia sa jej na tele svetlomodré kruhy. Tie zároveň fungujú aj ako výstraha. Ak ju však neberiete vážne a predsa len uchopíte chobotnicu do rúk, čakajú vás bolestivé hodiny.

Uhryznutie jej zobákom necítiť. Je v podstate bezbolestné, ale už o desať minút neskôr začnete zisťovať, že niečo s vami nie je v poriadku. Začnú vám znecitlivievať údy, následne aj tvár. Zrazu nemôžete volať o pomoc, neviete rozprávať. Žalúdkom sa začne rozliehať bolesť.

Ak máte šťastie, stihli ste sa vynoriť a niekto zavolá sanitku. To už nemôžete stáť na nohách a tak len ležíte a bojujete o každý nádych. Postupne vám ochrnie celé telo, vedomie vás ale neopúšťa. Myslíte iba na to, ako dýchať.

Predpokladajme, že ste sa do nemocnice dostali predtým, ako vám zlyhali pľúca. Napoja vás na umelé dýchanie a stroj vám pumpuje do pľúc vzduch. Máte paralyzovanú bránicu a bez pomoci lekárov by ste už boli na onom svete. Neostáva vám nič iné, len ležať a dúfať. Protijed neexistuje, vravia lekári. Majú však aj dobrú správu: jed chobotnice rodu hapalochlaena účinkuje „len" približne 15 hodín. Ak túto agóniu prežijete, svaly opäť začnú fungovať, odpoja vás od prístrojov a budete sa môcť slobodne nadýchnuť a pogratulovať si. Prežili ste totiž obrannú reakciu jedného z najjedovatejších zvierat planéty. A dokonca vám neostanú žiadne fyzické trvalé následky. S tými psychickými sa budete musieť vyrovnať po svojom.

Čo sa vlastne stalo? Mohli ste byť obeťou jednej zo zložiek, ktorým chobotnica paralyzuje svoje obete: kraby. Keď sa nemôžu hýbať, pochutnáva si na ich vnútornostiach. Na kraby pôsobí iná látka než na človeka. V prípade ľudskej bytosti je smrtiacou zložkou jedu tetrodotoxín. Ten chobotnica nemá iba v slinných žľazách, ale v celom tele. Dokonca sa nachádza aj na povrchu vajíčok, ktoré tento tvor kladie.

Tetrodotoxín má desivú biochemickú presnosť. V priebehu minút zablokuje miniatúrne kanáliky, ktorými sa ióny sodíka dostávajú do nervov. Práve tie sú zodpovedné za to, že nervy „hovoria" svalom, aby sa hýbali. Nanešťastie pre napadnutého je svalom aj bránica. Jediná 25-gramová chobotnica má pritom dostatok jedu, aby zabila desať dospelých mužov

Chobotnica rodu hapalochlaena je našťastie samotárskej povahy. Žije pri Austrálii, Okinawe, Japonsku, Filipínach i Indii a dosiaľ sa podarilo zaznamenať iba tri úmrtia ľudí, ktorí zomreli po kontakte s ňou. Ak ju niekedy uvidíte, držte sa radšej ďalej.