Nerobte to ako ony. Nehladujte, ale zajedzte si jedlá, ktoré chutia a zároveň pomáhajú zvíťaziť nad tukom.

Sladké zemiaky

Ľudovo povedané bataty sú vo fitnes svete veľmi obľúbené. Nielen preto, že sú zdravé, keďže obsahujú karotenoidy a antioxidanty, ale aj látky, ktoré stabilizujú hladinu cukru v krvi a znižujú inzulínovú rezistenciu. Ako sa to prejaví na formovaní postavy? Tým že sladké zemiaky zabránia premene kalórií na brušný tuk. Sú preto skvelou a rýchlo prílohou prakticky k akémukoľvek jedlu.

Pozor na stratu váhy

Chudnutie nemusí byť vždy dobrým znamením. Muži, ktorí sa snažia vypracovať svaly dobre vedia, čo to pre nich znamená, ak im klesajú čísla na váhe. Ľudský organizmus je komplikované súkolie a tak pri strate váhy niekedy nie j úplne isté, či nechudnete len stratou vody, zo svalov, alebo naozaj likvidujete tukového nepriateľa. Ak si však doprajete vhodnú stravu, svaly ostanú zachované a tuk sa bude zaručene porúčať.

Fazuľa

Najlepšie sú tmavé druhy, teda červená a čierna. Fazuľa zasýti, má mnoho rastlinných bielkovín, ktoré podajú pomoc pri budovaní svalov, ale má aj množstvo vlákniny. A tá je skvelou správnou nielen pre vaše črevá, ale aj pre chudnutie z tuku. Rozpustná vláknina totiž zvyšuje činnosť črevných baktérií, ktoré ju premieňajú na butyrát, látku zrýchľujúcu metabolizmus a zvyšujúcu spaľovanie tuku. Preto ak hľadáte jedlo, ktoré podporí svalový rast a skoncuje s tukmi, tak určite stavte na fazuľu.

Slivky

Sú chutné, zdravé a ešte aj protitukové. Slivky totiž obsahujú zdravé flavonoidy, ktoré nielen plodom dodávajú sýtu farbu, ale podporujú aj našu schopnosť bojovať s tukmi. Slivky predstavujú dokonalý zdroj pektínu, špeciálneho typu vlákniny, pri ktorom sa preukázalo, že dokáže veľmi dobre likvidovať ako brušný tuk, tak aj tuk v pečeni. Budete lepšie nielen vyzerať, ale aj fungovať. A ešte si na slivkách aj parádne pochutíte.

Grécky jogurt

Opäť sa ukazuje, že budovať svaly a likvidovať tuk nie je tak zložité, ak máte za spojenca správnu stravu. Grécky jogurt je skutočne favoritom. Má bezkonkurenčne najvyššiu porciu bielkovín z dostupných jogurtov, ale to nie je všetko. Podľa nedávnej štúdie vedci zistili, že pri trávení a odbúravaní bielkovín sa tvorí jedna z výsledných aminokyselín, fenylalanín, ktorá potláča chuť do jedla. Preto nebudete mať chuť stále maškrtiť. vaše telo dostane zdravé bielkoviny, ale nič na vyše, čo by ste si dali len preto, že na niečo máte chuť.

Jablko

Akurát je tu sezóna jabĺk a bola by škoda ich obísť. Pritom nezáleží na druhu, ani na tom, či máte radšej červené alebo zelené. Bolo preukázané, že jablko dokáže odstraňovať z tela nadbytočný tuk. Nikdy ho však nešúpte. Šupky jablka obsahujú kyselinu urosolovú, ktorá napomáha zvyšovať svalovú hmotu a súčasne roztaviť pneumatiku brušného tuku. Jedno na desiatu pochutí aj poteší vašu postavu.