Aj raz za noc je veľa

Netreba panikáriť, ak sa pár ráz v mesiaci zobudíte s plným mechúrom a počas sladkých snov si odskočíte na záchod. Ak je to však pravidlo a neprejde prakticky noc bez toho, aby ste nemali plný mechúr, začína to byť problém. Aj jedno močenie počas noci, ak je pravidelné, môže naznačiť, že by ste mali svojmu zdraviu začať venovať viac pozornosti. Plný mechúr môže naznačovať hneď niekoľko diagnóz.

Vysoký krvný tlak

Japonská štúdia z roku 2019 ukázala, že až 40 percent mužov, ktorí sa v noci budia na záchod, malo vysoký krvný tlak, alebo naň mali nábeh. Časté močenie sa ukazuje ako prvý príznak. Nehovoriac o tom, že ten ďalší je omnoho žalostnejší a súvisí s poklesom tvrdosti erekcie. Preto ak sa začínate budiť v noci na záchod, zmerajte si tlak.

Spánkové apnoe

Situácia, počas ktorej chrápanie prechádza až do zástavy dychu. Spánok je v takom prípade nekvalitný až nebezpečný z hľadiska toho, že sa môžete udusiť. Nespíte dostatočne kvalitne, aby si váš mechúr dal pauzu a tak neustále obličky filtrujú a plnia močový mechúr. Prakticky tak nespíte dostatočne dobre a signálom je, že sa vám neustále plní močový mechúr.

Kofeín pred spaním

Štúdie hovoria, že kofeínové nápoje by ste mali vylúčiť po štvrtej hodine popoludní. Problémom je, že kofeín je močopudný, navyše narúša pokojný spánok. Kombinujete dve príčiny, prečo si mechúr neoddýchne ani počas spánku. Mozog nedá dostatočný signál na útlm telesných funkcií, navyše produkcia moču vzrastá. Preto ak pravidelne v noci vstávate, prehodnoťte svoj pitný režim. Podporí to váš spánok a tým aj zdravie.

Možná cukrovka

Prebytok glukózy v krvi vedie k smädu a na druhej strane k častému močeniu. Obličky si preto nevedia oddýchnuť ani počas noci. Ak príliš intenzívne chodíte na záchod počas dňa aj noci, je na mieste vyšetrenie moču u lekára.

Problémy s prostatou

Prejavujú sa vo vyššom veku, ale ohlasovanie je dobre známe. Zväčšená prostata alebo nebodaj nádor sa prejavujú tým, že klesá schopnosť poriadne sa vymočiť naraz. Mechúr sa prakticky nikdy nevyprázdni, čo znamená, že chodíte často a málo. A to aj počas noci. Ak ste si všimli tento prejav na záchode, radšej si naplánujte cestu k urológovi.