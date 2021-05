Jedným z riešení je dopovanie sa tabletkami proti bolesti, ale sú tu aj iné recepty, ako bolesti dočasne uľaviť.

Slaná voda

Výplach slanou vodou môže pomôcť prečistiť boľavé miesto a vyplaviť infikovanú tekutinu. Zbavíte sa baktérií, zmiernite zápal a podporíte hojenie. Ako na to? Do pohára teplej vody vmiešajte 1/2 čajovej lyžičky soli, kým sa nerozpustí. Roztokom si vyplachujte ústa cca 20 až 30 sekúnd, potom vypľujte. Ideálne dva razy po sebe, a to niekoľkokrát denne.

Mäta

Milovníci mätovej príchute možno vedia, že mäta sama o sebe pôsobí ako úľava pri bolestiach. Je vhodné používať čerstvú alebo sušenú a pripraviť si z nej čaj, ktorým následne vyplachujete ústa. Pôsobí nielen na bolesť, ale aj proti prípadnému zápalu.

Cesnak

A čo taký cesnak? Starý dobrý liečiteľ je označovaný ako prírodné antibiotikum a je používaný aj pri bolesti zubov. A to celkom zaujímavo. Strúčik cesnaku sa obaľuje v tenkej látke, prípadne gáze a vcelku sa vkladá do ucha na tej strane, kde bolí zub. Ak máte odvahu, pokojne si strúčik vložte do úst priamo na miesto, kde to bolí alebo ho tam hryzte.

Klinčeky

Z lekárničky našich babičiek vytiahnite aj klinčeky. Funguje ich žutie, prípadne odvar a možno ste ani netušili, že existuje i klinčekový olej. Treba ho však naniesť na vatový tampón, nie používať priamo, a až následne priložiť na bolestivé miesto chrupu. Nechajte pôsobiť niekoľko minút a mala by sa dostaviť mierna úľava.

Zubná pasta

Vedeli ste o tom, že zubná pasta určená na citlivé zuby môže pomôcť proti bolestiam? Jednou z rád zubárov je, že si po vyčistení chrupu máte natrieť boľavé miesto práve takouto pastou. Potieranie dva razy denne by malo pomôcť proti ostrej bolesti zuba i ďasna.