Jedlo

Výskumníci nenašli žiadne spoľahlivé dôkazy o tom, že konzumácia placenty, odborne placentofágia, bola bežnou praxou v akejkoľvek ľudskej kultúre. V živočíšnej ríši sme však výnimkou. Väčšina cicavcov, vrátane bylinožravcov, zožerie placentu ihneď po pôrode. Odborníci si myslia, že ide o mechanizmus prežitia, pretože matka skrýva dôkazy o narodení, aby krv nepriťahovala predátorov. Ale napríklad ťavy to nerobia… Zdá sa, že móda jedenia placenty vznikla v Spojených štátoch v 70. rokoch minulého storočia a spopularizovali ju niektoré celebrity, ktoré tvrdili, že účinkuje proti popôrodnej depresii a únave. Odborníci na výživu varujú, že ľudská placenta môže obsahovať baktérie a vírusy a je potenciálne škodlivá. Predmetom diskusie je, či ide o formu kanibalizmu. Placenta má vraj výraznú chuť podobnú hovädziemu mäsu či pečeni.

Lotosový pôrod

Niektoré čerstvé matky sa rozhodnú s placentou nerobiť vôbec nič. Neprestrihnú pupočnú šnúru, ale nechajú ju prirodzene sa oddeliť od dieťaťa, čo nastane do troch až desiatich dní. Tento proces sa nazýva lotosový pôrod. Pôrod je pre dieťa traumatický zážitok a ponechanie pupočnej šnúry a placenty na mieste má preklenúť priepasť medzi maternicou a skutočným svetom. Nie je na tom nič zlé, no dieťa sa môže pupočnou šnúrou uškrtiť. Väčšina cicavcov preto preruší pupočnú šnúru hneď po narodení. Jednou výnimkou medzi suchozemskými cicavcami je ťava.

Abstraktné umenie

Niektoré matky uprednostňujú túto možnosť. Mnohí tvrdia, že placenta sa podobá na strom života, možno kvôli žilám, ktoré ňou prechádzajú. Niektorí hrdí rodičia orgán dôkladne umyjú a odtlačia na papier. Predtým však placentu treba natrieť atramentom bez obsahu kyselín. Svoje umelecké dielo môžete zarámovať alebo z neho urobiť kópie , ktoré pošlete priateľom. Ak stále uvažujete o tom, že pripravíte placentu na večeru, namiesto atramentu použite potravinárske farbivo.

Darujte ju

Na tejto možnosti je zvláštne, že nie je rozšírenejšia. A pritom pupočná šnúra a placenta sú bohaté na kmeňové bunky. Špecialisti ich môžu použiť na záchranu životov a pri výskume chorôb. Väčšina rodičov po pôrode na to nemyslí, v centre ich záujmu je dieťa. Nemocnica placentu zlikviduje po pôrode ako odpad. Ak sa však chystáte rodiť, zistite, či vaša nemocnica ponúka možnosť zachrániť a darovať placentu pre dobro iných.

Krém na pleť

Na webe nájdete návody na výrobu domácich pleťových krémov, ktoré sú lacnejšie a rovnako dobré ako väčšina komerčných značiek. Rozmýšľali ste nad tým, že by ste do krému pridali vlastnú sušenú a práškovú placentu? Užívatelia si vlastnosti placentového krému pochvaľujú a tvrdia, že robí zázraky so striami a popraskanými bradavkami a udržuje pokožku sviežu a mladú. Neexistujú však žiadne spoľahlivé dôkazy o tom, že placenta prináša niektorý z týchto benefitov.

Zakopte ju do zeme

Ak sa rozhodnete pochovať placentu, dodržíte dlhú tradíciu. Mnoho národov a kultúr verilo a stále verí, že placenta úzko súvisí s dieťaťom a zemou. V niektorých kultúrach ľudia veria, že placenta naďalej ovplyvňuje dieťa, a preto by sme s ňou mali zaobchádzať s úctou. Na Novom Zélande používajú Maori pre placentu rovnaké slovo ako pre Zem – Matku všetkých. S placentou preto zaobchádzajú úctivo a pochovajú ju na vhodnom mieste. Tureckí rodičia môžu pochovať placentu na pozemku mešity v nádeji, že dieťa vyrastie zbožne. Príkladov úcty k placente je oveľa viac. Možno aj vy by ste chceli tú svoju pochovať na obľúbenom mieste a vrátiť ju Matke prírode.