Banánový čaj je veľmi obľúbený nápoj v Indii a traduje sa, že na zaspávanie je lepší ako medikamenty. Vyskúšajte po ťažkom dni?

Nie a nie zaspať

Problémy so spánkom v modernej civilizácií narastajú a preto je vhodné obrátiť sa k nej chrbtom a obzrieť sa po receptoch, ktoré sú často zabudnutou odpoveďou na hektický štýl života. Jedným takýmto želiezkom v ohni je banánový čaj. V Indii známy prakticky tak dlho ako nekvasený chlieb alebo škorica. Ide o nápoj, ktorý výborne chutí v každom ročnom období a tak hodinku po konzumácii vás uspí ako kolíska.

Prečo práve banán?

Banány obsahujú aminokyselinu tryptofán. To štartuje produkciu serotonínu v mozgu. Ten má upokojujúci účinok a podporuje kvalitný spánok. Súčasne dokáže banán znižovať hladinu stresového kortizolu, takže „nervy“ po celom dni spláchne ľavou zadnou. Už konzumácia banánu zlepší sny, ale čaj je ešte účinnejší,

Prečo piť banánový čaj?

Nestačí si dať len banán? V podstate stačí. Nezabudnite si ho však posypať škoricou. Pretože tá podporuje relaxáciu a v kombinácii s banánom je to dokonalá dvojka na dobrý spánok. Lenže aj čaj má svoju moc. Aj bylinky ako mäta, žihľava, alebo iné môžete skonzumovať, ale varíme z nich čaj preto, aby sa silným výluhom uvoľnilo s rastliny čo najviac látok. To platí aj o banánovom čaji. Môžete jesť banány, ale banánový čaj je niečo úplne iné.

Ako si pripraviť banánový čaj?

Nejde o nič zložité. Zvládne to skutočne každý. Vezmete jeden banán, ktorý nakrájate na kúsky. Niekto krája banány aj so šupkou, ale môžete ho pokojne obieliť. Neprídete o nič. Banán uložíte asi do dvoch šálok vody, pridajte štvrť lyžičky škorice a dajte variť. Varte desať minút, následne stiahnete z ohňa a nechajte lúhovať, až kým čaj nie je príjemný na pitie. Doprajte si tento nápoj hodinu pred spánkom a uvidíte tie zmeny vo vašich snoch. Mimochodom, banán z čaju nemusíte vyhadzovať. Hodí sa ráno do vločiek, alebo sa v mrazničke premení na chutnú banánovú zmrzlinu.