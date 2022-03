Odpoveď závisí od toho, koho sa pýtate, ale v podstate ide o akýkoľvek druh liečby, ktorú určite nepodstúpite v ordinácii lekára. Môže ísť o bylinný doplnok alebo liečebnú praktiku. Prinášame vám niekoľko druhov alternatívnych liekov, na ktoré ľudia nedajú dopustiť. Vždy sa porozprávajte so svojím lekárom skôr, ako vyskúšate akýkoľvek režim alternatívnej medicíny.

Aromaterapia

V dnešnej dobe by ste len ťažko našli niekoho, kto nepočul o esenciálnych olejoch alebo aromaterapii. Podľa Národného inštitútu zdravia je aromaterapia typom alternatívnej medicíny, ktorá využíva rastlinné oleje na podporu liečenia, úľavy od stresu a pocitu pohody. Funguje? Záleží na tom, koho sa pýtate, ale existuje výskum, ktorý potvrdzuje účinnosť esenciálnych olejov, pokiaľ ide o liečbu špecifických miernych ochorení, ako je stres alebo problémy so zaspávaním. Aromaterapia zahŕňa dlhý zoznam esenciálnych olejov, od príjemne voňajúceho mätového oleja až po oreganový olej, ktorý pomáha pri trávení.

Naga Bhut Jolokia

Možno aj vás trápia kĺby a rozmýšľate, či by ste mohli jesť alebo robiť, aby ste sa cítili lepšie. A možno môžete! Kľúčom je látka zvaná kapsaicín. Nachádza sa nielen v papričkách Naga Bhut Jolokia, ale vo všetkých čili papričkách. Kapsaicín dokáže zmierniť bolesti kĺbov v dôsledku reakcie tela na látku, keď sa používa ako topický roztok, takže len jedenie papričiek nemusí účinkovať, ale výskum stále prebieha. Liečba účinkuje na základe jedinečnej interakcie s receptormi bolesti, alebo, ak ich zjete dosť, vaše ústa budú tak horieť, že si bolesť kĺbov už nebudete všímať. V každom prípade, niektorí ľudia prisahajú na zdravotné benefity chilli papričiek a pripisujú im úľavu od bolesti. Ak máte radi korenené jedlá, vyskúšajte.

Extrakt zo zeleného čaju

Prípravky na redukciu hmotnosti predstavuje biznis v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Môže to mať rôzne dôvody, od skutočnosti, že ľudia chcú niečo urobiť pre svoje zdravie, ale nechcú cvičiť, až po skutočnosť, že existuje veľa doplnkov a preparátov, ktoré nefungujú, ako o sebe tvrdia. No zdá sa, že máme k dispozícii sľubné informácie a výskum o vplyve extraktu zo zeleného čaju na telo, teda aspoň v kombinácii s dobrou stravou a miernym cvičením. To ho zaraďuje do kategórie „doplnkovej“ výživy, ale dosť ľudí na neho nedá dopustiť. Spaľuje tuk? Možno. Aj keď nechcete spaľovať tuk, mnohí tvrdia, že extrakt zo zeleného čaju pomáha pri zápaloch čriev, podráždenom žalúdku, bolestiach hrdla a hojení rán.

Akupunktúra

Hoci akupunktúra je vo východných kultúrach úplne bežná, stále ju prijímame opatrne. Čínski praktici tvrdia, že ľudské telo má viac ako dvetisíc akupunktúrnych bodov, ktoré sú prepojených po celom tele prostredníctvom krvného obehu. Cieľom akupunktúry je umožniť energii Qi, aby účinnejšie prúdila telom. Aj keď sa o jej účinnosti stále vedú diskusie, ide o relatívne bezpečnú liečbu, ktorá má len veľmi málo vedľajších účinkov.

Ashwagandha

Počuli ste už o Ashwagandhe? Ashwagandha, nazývaná aj zimná čerešňa, je ovocím zo vždyzeleného kríka rastúceho v Indii, na Strednom východe a v Afrike. Dokáže množstvo vecí od zlepšenia spánku až po regulovanie srdcovej frekvencie, dokonca tlmí zápaly. Existuje vo forme kapsúl, extraktu alebo čaju.

CBD olej

Produkty CBD v posledných rokoch získali na popularite. Aby bolo jasné: CBD olej nemá rovnaké zložky ako lekárska marihuana. Môže sa užívať ako pilulka alebo ako lokálny liek. Benefity jej užívania zahŕňajú úľavu od bolesti, lepší spánok, zníženie úzkosti a možno lepšie výsledky pri liečbe závislosti od iných látok.

Vodoliečba

Hydroterapia môže zahŕňať horúcu alebo studenú vodu. Voda telo nadľahčuje, takže cvičenie vo vode môže byť skvelým spôsobom, ako nezaťažovať kosti a kĺby. Vodoliečba existuje už po stáročia a je len dobré, že vznikajú produkty podporujúce hydroterapiu, ako napríklad jacuzzi. Nejakú formu hydroterapie si môžete dopriať aj sami bez toho, aby ste museli chodiť na špeciálnu kliniku. Jednou z nich je napríklad ľadový kúpeľ po náročnom tréningu.

Liečba hyperbarickým kyslíkom

Hyperbarická kyslíková liečba zahŕňa liečbu poškodenia tkaniva tým, že pomáha telu prijímať väčšie množstvo kyslíka. Vzduch, ktorý bežne vdychujeme, obsahuje asi 20 percent kyslíka. V hyperbarickej komore pacient prijíma 100-percentný čistý kyslík. Liečba sa v súčasnosti zameriava na približne desať až pätnásť zdravotných problémov. Zdá sa, že funguje dobre u športovcov, ktorí sa zotavujú z veľkého zaťaženia tela alebo u ľudí, ktorí majú fyzicky náročnú prácu a potrebujú sa rýchlejšie uzdraviť.