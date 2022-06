Nájdite si dôvod

Na to, aby sme niečo robili, alebo prestali robiť, potrebujeme vnútorný dôvod. Doktorka Molly Magillová pracuje s ľuďmi, ktorí sa rozhodli obmedziť alkohol a všíma si, že to funguje len tým, ktorí skutočne našli v sebe hlboké dôvody, prečo to urobiť. Nestačí teda, že to je moderné, že tým chcete spraviť dojem na partnerku. Je potrebné sa skutočne rozhodnúť a vnútorne nájsť silný bod ako napríklad zdravšie telo, viac energie, posilnenie výkonu pri športe, podpora erekcie, očista pečene či jednoducho zdravší život. Nájdite si dôvod a potom to pôjde skutočne ľahko.

Neznižujte dávky, skúste free verziu

Znižovanie dávok nepomáha, ale skvelou voľbou je nájsť si alternatívy bez alkoholu. Nehovoríme pritom o nealkoholickom pive, ktoré nikdy nebude chutiť tak dokonale ako poctivý český ležiak. No nájdite si chutné nápoje, ktoré nahradia potešenie z chuti tých alkoholických. Môže ísť o ovocné šťavy, rôzne drinky bez alkoholu či vlastné domáce sirupové vody. Veľmi príjemný spôsob, ako z pitia spraviť chutný rituál a nemať pritom pár promile v krvi.

Alkohol musíte nahradiť

Problémom, pre ktorý mnoho ľudí nevie prestať piť alkohol napríklad v piatok večer alebo po ťažkom dni, je v samotnej látke. Alkohol stimuluje centrum odmeňovania v mozgu. Keď odmena chýba, váš mozog ju chce späť. Kľúč k prekonaniu túžob je preto nahradiť odmenu. Treba mať po ruke zdravú maškrtu alebo si naplánovať cvičenie, prípadne si dopriať spoločný večer s milovanou osobou práve v čase, keď by ste si dali alkohol a váš mozog dostane odmenu, ale nebude tekutá. Britskí vedci dokonca zistili, že krátke dávky cvičenia pomohli zastaviť chuť na alkohol práve vďaka vyplaveniu hormónov šťastia. Získate nielen lepšie telo, ale aj obmedzíte alkohol.

Všímajte si pozitívny efekt

Zobudiť sa v sobotu ráno so sviežou hlavou, bez bolesti a môžete si ísť zabehať alebo vyraziť na výlet a nemusíte zápasiť so suchom v ústach a kladivom v hlave. To presne sú tie chvíle, ktoré vám dokážu dať za pravdu, že vaše rozhodnutie obmedziť alkohol bolo správne. Ak prežijete celú krásnu sobotu, určite to pre vás bude znamenať viac ako pár hodín v piatok večer pri alkoholovom opojení. Vyskúšajte na vlastnej koži.