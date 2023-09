Spomienky z detstva so sebou prinášajú obrovskú dávku nostalgie. Prvá jazda na bicykli, prvé ponorenie do morských vĺn, pohľad na tapety, ktoré mali v dome starí rodičia, to všetko má v sebe dávku sentimentu, ktorému človek rád podľahne. Otázkou však je, či sa týmto spomienkam dá veriť. Sú spoľahlivé? Zväčša áno, hlavne v prípade, že sa spájajú s bolestivými či desivými zážitkami.

Každopádne platí, že spomienky, ktoré sa tvoria v akomkoľvek veku, môžu byť deformované. Mladšie deti sú však na tieto deformácie háklivejšie než staršie deti a dospelí. Faktom tiež je, že čím viac času od zážitkov uplynie, tým menej spomienok človek má. Ak už si ale na niečo spomína, približne v 95 percentách prípadov si spomína presne bez ohľadu na uplynutý čas.

V roku 2011 sa uskutočnila štúdia, ktorej sa zúčastnili deti vo veku od štyroch do 13 rokov. Výskumníci sa ich pýtali na najranejšie spomienky a o dva roky im rovnaké otázky položili znovu. Zistili, že zážitky spojené so silnými emóciami mali oveľa vyššiu šancu zapísať sa do pamäti.

Zistenia podporila štúdia z roku 2015. V nej sa odborníci pýtali detí v predškolskom veku na zranenia, kvôli ktorým museli ísť do nemocnice. O desať rokov sa ich na tieto spomienky spýtali opäť. Tínedžeri boli vo svojich vyjadreniach prekvapivo presní.

Deti si však rady vymýšľajú a neraz si vytvárajú falošné spomienky na udalosti, ktoré sa nikdy nestali. Zväčša sa tak deje v súvislosti s očakávaniami ich okolia. Dieťa jednoducho zistí, aká odpoveď sa od neho očakáva, a neraz sú jeho spomienky až prekvapivo farbisté a podrobné, takže ich ťažko odlíšiť od skutočných spomienok.

Faktom teda je, že na najranejšie spomienky by sme sa nemali stopercentne spoliehať. Môžu síce poskytnúť náhľad do minulosti, neraz sa však v podrobnostiach líšia od toho, čo sa naozaj stalo. V konečnom dôsledku sa to ale nedá určiť, pokiaľ z danej udalosti neexistujú aspoň fotografie či video.