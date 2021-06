Hmotnosť

V podstate závisí od toho, akú kávu ste predtým pravidelne pili. Kupované dobroty s rôznymi prídavkami vám zbytočne zvyšovali kalorický príjem a po ich vysadení môže váha skočiť smerom dole. Ak však v čase pitia kávy znervózniete a siahnete po niečom na upokojenie, ideálne koláčiku či čokoláde, môžete si zarobiť na kilá navyše. Vašou váhou to však zrejme pohne - či už priberiete alebo schudnete.

Spánok

Aj keď sa budete spočiatku cítiť unavenejšie, telo sa postupne prispôsobí nedostatku stimulantov, na ktoré si zvyklo a z dlhodobého hľadiska sa lepšie vyspíte. Funguje to najmä vtedy, ak ste kávu pili popoludní alebo večer.

Hlava

Zrejme každý "užívateľ" kávy pozná bolehlav, ktorý sa ozve v ráno, kedy ste si kávu nedali. Keď s pitím úplne prestanete, zbavíte svoje telo adrenalínu a dopamínu - hormónov, ktoré pôsobia ako prírodné stimulanty a nedajú vám spať. Namiesto toho vám do hlavy prúdi záplava adenozínu - hormónu zodpovedného za odpočinok a únavu a spôsobí tak zmenu v chémii mozgu. No a to môže viesť k dočasným bolestiam hlavy.

Pocity

Ako už tušíte, prestať úplne s kávou je ako odvykanie tela od závislosti. Okrem možnej bolesti hlavy sa o slovo môžu prihlásiť príznaky podobné chrípke, podráždenosť, zmeny nálady aj malátnosť. Ale dobrou správou je, že to nebude trvať dlho a telo si zvykne.

Zápcha

Kofeín udržuje črevá v pohybe, takže bez nej zrazu môže nastať zápcha. Našťastie existuje mnoho zdravých spôsobov, ako ich rozhýbať a tento stav poraziť.

Ústa

Pozitívne na bezkávovej zmene je, že sa vám ozdravia zuby. Konzumácia hnedého moku ich výrazne sfarbuje a aj pri pravidelnom čistení zanecháva tmavé stopy. Navyše je káva je vysoko kyslá, čo znamená, že nahlodáva zubnú sklovinu. Bez kávy sú zuby v suchu.