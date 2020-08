Priberanie

Neočakávaná zmena telesnej hmotnosti môže spôsobiť stres každému príčinou môže byť aj vysadenie kávy. Kofeín pôsobí ako látka podporujúca metabolizmus, čo znamená, že vaše telo spaľuje kalórie efektívnejšie. Keď prestanete piť kávu, prísun kofeínu, na ktorý ste boli zvyknutí, už nebude mať účinok na spaľovanie kalórií a mohli by ste priberať na váhe. Naopak, ak ste boli zvyknutí mať tri latte denne a prestali ste ich piť, môžete schudnúť, pretože by ste už viac nekonzumovali toľko kalórií.

Ťažkosti s koncentráciou

Pitie kávy robí človeka pozornejším, pretože stimuluje uvoľňovanie dopamínu a adrenalínu, čo zlepšuje činnosť mozgu a zvyšuje krvný tlak. To znamená, že keď prestanete piť kávu, budete s najväčšou pravdepodobnosťou čeliť problémom, keď sa potrebujete sústrediť na prácu alebo iné dôležité činnosti, pretože váš mozog nebude stimulovaný tak, ako je zvyknutý.



Triašky

Môže to znieť vážne, ale nie je to niečo, čoho sa treba obávať. Kofeín je silný zdroj stimulácie pre centrálny nervový systém. Akonáhle skončí jeho prísun, môže dôjsť k triaškam kvôli prerušeniu tohto stimulačného účinku. Niektorí ľudia dokonca zažívajú trasenie rúk kvôli pravidelnému predávkovaniu kofeínom. Ale nestresujte sa - tieto nepríjemné triašky nakoniec zmiznú, vytratia sa najneskôr deväť dní po poslednej šálke kávy.

Úzkosť

Aj keď nie ste úzkostlivá osoba, určite pocítite istú úzkosť hneď potom, ako sa váš prestanete prijímať kofeín. Zvýšená úzkosť je bežná u silných „kávopičov“, ktorí sa rozhodnú skoncovať so svojim obľúbeným nápojom. Deje sa tak z dôvodu chemickej nerovnováhy v mozgu spôsobenej nedostatočným prísunom kofeínu.

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy sú, bohužiaľ, najbežnejším vedľajším účinkom nedostatku kofeínu. Je to spôsobené otvorením krvných ciev, čím sa zlepší krvný obeh do mozgu. Akonáhle sa telo prispôsobí zvýšenému prietoku krvi, bolesti hlavy zmiznú. Nepríjemné pocity súvisiace s bolesťami hlavy však môžu mať negatívny vplyv na vaše každodenné aktivity.

Únava

Napokon tu máme samozrejmý dôsledok vysadenia kávy: nedostatok energie. Jedným z hlavných dôvodov, prečo sme na káve závislí, je ten, že nám dáva energiu. Účinok nanešťastie trvá iba priemerne päť hodín, a preto mnohí z nás pijú denne viac ako jednu šálku kávy v nádeji, že budeme po celý deň sústredení. Z toho logicky vyplýva, že keď kávu vysadíte, budete pekných pár dní chodiť ako mátoha.