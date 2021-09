Parazitické červy vyliečia alergie

Od 70. rokov vedci a lekári zaznamenali u ľudí súvislosť medzi nákazou parazitickými červami a vyliečením sa z alergie. Najčastejšie išlo o spojitosť medzi infekciou machovcami (parazity, ktoré spôsobujú žalúdočné infekcie) a sennou nádchou. Vedci preto pripravujú prvý liek na vyliečenie astmy či alergie, ktorý bude „vyrobený“ z červa machovca. Proteín, ktorý produkuje machovec je častou príčinou žalúdočných infekcií, no pri pokusoch dokázal výrazne uľaviť myšiam alebo už aj ľuďom, ktorí mali dýchacie problémy. Machovce vylučujú špeciálny proteín, ktorý mení biele krvinky a tak nedovolí, aby v tele vznikol zápal. Priekopníkom vo výskumoch bol britský vedec Jonathan Turton, ktorý trpel sennou nádchou, no prehltol machovca a počas dvoch rokov, čo ho v sebe „pestoval“ sa sennej nádchy úplne zbavil.

Vírusmi proti slepote

Niekoľko tímov výskumníkov z celého sveta nezávisle na sebe zistilo, že modifikované vírusy, ktorý človeku neškodia, dokážu odstrániť niektoré typy vrodených foriem slepoty. Ľudia trpiaci mutáciou génu zodpovedného za progresívnu stratu zraku majú nádej opäť vidieť. Nová génová terapia funguje na princípe poskytnutia kópie génu RPE65 postihnutému pacientovi. Vedci gén uložili do modifikovaného vírusu, ktorý vykonáva, na čo je určený – doručiť gén do sietnice. Postup liečby spočíva vo vpichnutí injekcie s modifikovaným vírusom priamo do oka pacienta. Vírusy prenesú svoj genetický materiál do sietnicových buniek, vrátane funkčného génu pre ľudské oko, vďaka čomu sietnicové bunky získajú funkčný gén.

Liečba gastrointestinálnych zápalov a infekcií transplantáciou stolice

Zdravý črevný systém pozostáva z množstva prospešných baktérií. Tie podporujú vstrebávanie živín, látkovú premenu a vyprázdňovanie. Niektoré ochorenia, ale aj antibiotiká, ich ničia. Fekálna transplantácia je novou metódou, pomocou ktorej môžeme dobré baktérie do čreva znova zaviesť. Prebieha tak, že lekár prenesie vzorku z výkalov zdravého darcu do hrubého čreva iného človeka pomocou kolonoskopie. Transplantácia stolice od darcu povzbudí telo príjemcu, aby v ňom začali rásť zdravé baktérie, čo vlastne resetuje črevný mikrobióm chorého človeka.

Srdcová zástava a úmyselná hypotermia

Zastavenie srdca je mimoriadne nebezpečný stav, pri ktorom dochádza k poruche elektrického systému srdca, zastaveniu jeho tlkotu a následnej rýchlej strate dýchania a vedomia. Výsledkom je smrť v približne 88 percent prípadov. Dokonca aj v prípadoch, keď zdravotnícky personál „reštartuje“ srdce, pacienti často zomierajú na dlhodobý nedostatok kyslíka v mozgu. Ako prevenciu začali lekári u pacientov úmyselne navodzovať podchladenie (hypotermiu). Mierna hypotermia (32 až34 stupňov Celzia) je dnes už štandardom starostlivosti o pacientov, ktorí zostávajú v kóme po resuscitácii mimo nemocničnej zástavy srdca. Tento postup zabráni veľkému poškodeniu mozgu a výrazne vzrastie šanca, že pacient sa zotaví.

Liečba rakoviny kože herpesom

Melanóm je nebezpečná a rýchlo sa šíriaca forma rakoviny kože. Vedci preto proti nej vyvinuli inovatívnu formu imunoterapie. Upravené vírusy herpesu útočia na rakovinové bunky a prebúdzajú protirakovinovú imunitnú odozvu tela. Vedci z UCLA uskutočnili dvojročnú štúdiu, v ktorej použili upravenú verziu herpesvírusu na liečbu pokročilého melanómu. Vírus upravili tak, aby sa zameral na rakovinové bunky a „pritiahol“ k nim imunitné bunky tela a priamo zabíjal rakovinové bunky. Až dve tretiny pacientov, ktorí dostávali modifikovaný herpes spolu s liekmi proti rakovine, mali oveľa lepšie výsledky ako tí, ktorí užívali iba lieky proti rakovine. Myšlienka liečby pomocou vírusov nie je úplne nová. O schopnosti vírusov napádať primárne rakovinové bunky sa vie už viac ako päťdesiat rokov. Preto vpichovanie vírusov herpesu priamo do nádoru znie veľmi nádejne.

Zápal pľúc ako „predskokan“ pri liečbe leukémie

Leukémia je druh rakoviny krvi a pre človeka je extrémne vyčerpávajúca. Napriek tomu, že moderná veda a technológie dramaticky zvýšili schopnosť prežitia, pri leukémii je veľmi nevyspytateľná. Najšokujúcejšie napríklad je, že lekári zaznamenali spontánne remisie (stav, ktorým sa označuje zmiernenie až vymiznutie príznakov choroby) po prekonaní zápalu pľúc. Štúdia z Washingtonskej univerzity z roku 2014 zhrnula všetky prípady spontánnej remisie pri agresívnom type leukémie, nazývanej akútna myeloidná leukémia (AML). Išlo o 46 prípadov, pričom až v neuveriteľných 90 percent prípadov sa pacienti zotavili z infekcie, najčastejšie zápalu pľúc, krátko pred diagnostikovaním rakoviny. Lekári preto tvrdia, že prinajmenšom pre AML, nedávna imunitná odpoveď organizmu veľmi uľahčuje boj s nádormi.