Sú vysoko výživné

Jeden stredne veľký banán má 110 kalórií s nulovým obsahom tuku. To sú základné informácie, ktoré iste potešia a k tomu ešte treba dodať, že má 1 gram bielkovín, 3 gramy vlákniny, 28 gramov sacharidov, 15 gramov prirodzene sa vyskytujúcich cukrov, draslík, horčík či vitamíny B a C. Práve spomínaným draslíkom sú banány zrejme najznámejšie, no sú aj ďalšie látky, ktoré si u nich zaslúžia pozornosť. Zohrávajú dôležitú úlohu pri viacerých funkciách tela, ako je napríklad znižovanie cholesterolu či vyvážené zasýtenie.

Vyvažujú hladinu cukru

Je mylné vynechávať banány z jedálnička kvôli obsahu cukrov. Pokiaľ sa držíte vhodného množstva, nič vám nebráni. Banány obsahujú pektín a odolný škrob, takže pomáhajú znížiť hladinu cukru v krvi. Tieto rozpustné látky pôsobia vzájomne, čiže zvyšujú pocit sýtosti, zabraňujú prejedaniu sa a spomaľujú rýchlosť trávenia. Glykemický index banánu je navyše 30 až 60 - v závislosti od jeho zrelosti. Pre nižší GI konzumujte zelenšie ovocie.

Sú dobré pre srdce

Čo sa týka spomínaného draslíka, väčšina z nás vie, že je elektrolytom potrebným na reguláciu svalových kontrakcií. Treba si však uvedomiť, že svalom je aj srdce, takže draslík a kardio zdravie sú úzko prepojené. Vedci zistili, že stravovanie s obsahom potravín, ktoré sú dobrým zdrojom draslíka a majú nízky obsah sodíka, môže znížiť riziko vysokého krvného tlaku a mozgovej príhody. A nakoľko banány majú obzvlášť vysoký obsah draslíka, sú vhodné.

Vhodné pri chudnutí

Banány sa svojím obsahom stali doslova strašiakom chudnutia, no odborníci sa jednoznačne zhodujú, že môžu pomôcť a nie sú dôvodom nášho priberania. V skutočnosti toto ovocie napomáha cítiť sa sýtejšie, pretože kombinácia pektínu a rezistentného škrobu oneskoruje vyprázdňovanie žalúdka. Vďaka banánom skonzumovaným vo vhodnej miere tak jeme menej. Štúdia z roku 2019 potvrdila, že zelené banány, ktoré sa konzumujú, varia, sušia či sú rozdrobené na múku a používajú sa na pečenie, pomáhajú zasýteniu. Nezabúdajte však, že zelené banány majú aj vyšší podiel nerozpustnej vlákniny a môžu spôsobovať plynatosť až zápchu.

Trávenie v oboch smeroch

Čo sa týka zažívacieho traktu, banány "berú aj dávajú". Zelenšie plody môžu podporovať zápchu z dôvodu vyššieho množstva rezistentného škrobu a pektínu, takže pomôžu pri hnačkách. Zrelé banány zase popoženú vyprázdňovanie kvôli rozpustnej vláknine, ktorá priťahuje vodu a uľahčuje priechod stolice. Takže máme zase "liek" na zápchu. Treba len vedieť, ktorý banán ako funguje a jesť v prijateľnom množstve.