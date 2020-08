Pritom je to veľká škoda, pretože konkrétne na mužské pokolenie má poriadne silné účinky. Nie nadarmo sa nazýva kráľovskou zeleninou.

Dobrá pre svaly

Tušili ste, že takmer polovica kalórií špargle je z bielkovín? To je určite dobrá správa pre všetkých, ktorí vedú aktívni spôsob života a trávia čas i vo fitku. Bielkoviny navyše sa hodia, takže si na tanier okrem dobre známych vajíčok, cottage syra či kuracích pŕs možno naložiť i špargľu, prípadne ňou obohatiť jedálniček. Svaly sa vám poďakujú (a nielen tie).

Nápomocná pri chudnutí

Chudnutie rozhodne nie je len ženská téma, pretože brucho rastie i mužom. Ak sa snažíte zbaviť nejakého toho kila, súčasťou stravy by mala byť aj špargľa. Má takmer minimum kalórií, takže jej možno zjesť veľké množstvo, má veľmi nízky obsah tukov, vysoký podiel vody a časť z nej je prospešná nerozpustná vláknina. Tá podporuje tráviaci trakt a kde to dobre funguje, tam sa lepšie chudne.

Šetrná k srdcu

Nakoľko jednými z najčastejších ochorení u mužov (a to aj fatálnych) sú tie srdcové, vezmite špargľu na milosť a pomôžte si ňou k zlepšeniu zdravia. Je dokázané, že má pozitívny vplyv na krvný tlak a dokáže ho znižovať. Dôvodom je bohatý obsah draslíka, ale i ďalšie cenné látky, ktorých má naozaj dostatok. Železo, zinok, vápnik, horčík, meď, fosfor, mangán, sodík, luteín, omega 3 a omega 6 mastné kyseliny, vitamín A, B1, B2, B3, B6, C, K, E, betakarotén, kyselina listová, pantoténová a glutámová, flavonoidy (antioxidanty) a silice. Výpočet je úžasný a vzájomná kombinácia týchto látok robí zo špargle doslova kráľovnú pre zdravie.

Prospešná pre libido

Už ste to iste počuli - špargľa sa už od pradávna radí k silným afrodiziakám. Platí to aj dnes, takže z jej obsahu môžete naozaj vyťažiť. Vitamín B6 a kyselina listová pomáhajú zvyšovať pocity vzrušenia, k tomu ešte vitamín E, ktorý stimuluje pohlavné hormóny. Prirátajte si aj zinok podporujúci slabé libido a máte tip na dnešnú večeru, po ktorej to s partnerkou môžete poriadne roztočiť.