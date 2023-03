Viete si predstaviť, že by ste takmer tri desaťročia jedli iba jednu vec? Pre drvivú väčšinu z nás je to nepredstaviteľné, svet predsa ponúka toľko dobrôt, ktoré stojí za to ochutnať. Nevieme si predstaviť ani to, že by sme jednu potravinu konzumovali čo i len mesiac vkuse. Ind menom Balakrišnan Palají ale tvrdí, že už 28 rokov pojedá iba kokosové orechy a cíti sa fit.

Mužovi z mesta Kasaragod diagnostikovali refluxnú chorobu pažeráka ešte začiatkom 90. rokov. Postupne strácal silu a vitalitu a v istom momente sa ledva dokázal postaviť na nohy. V snahe vyliečiť sa teda začal jesť kokosové orechy a na počudovanie sa mu výrazne polepšilo. Až do takej miery, že zo svojho jedálnička vyradil všetky ostatné potraviny.

Kokosové orechy obsahujú minerály ako vápnik, horčík, sodík a draslík, ktoré telo nevyhnutne potrebuje. Vďaka nim Palají opäť nadobudol silu a začal sa cítiť dobre. Iné jedlá mu podľa jeho vlastných slov nechýbajú.

V mladosti hrával futbal a ako bývalého športovca ho prekvapilo, keď zrazu pri jedle začal trpieť. Jedlo sa mu zo žalúdka vracalo do pažeráka a Palají dávil. Diéty nepomáhali, v žalúdku však dokázal udržať dužinu a tekutinu z kokosových orechov. Keďže sú jeho jedinou stravou, začal opäť pestovať kokosové palmy ako jeho predkovia, a na jedlo tak nemíňa ani rupiu.

Dnes má Balakrišnan Palají 64 rokov a vyzerá zdravšie než väčšina jeho rovesníkov. Pracuje na rodinnej farme, denne pláva a cvičí a nemá žiadne vážne zdravotné problémy. Jeho prípad je však podľa lekárov unikátny a nikomu neodporúčajú dodržiavať podobnú diétu. A to ani v prípade, že trpia refluxnou chorobou pažeráka. Občas je jednoducho lepšie spoľahnúť sa na modernú západnú medicínu. Tú si však Balakrišnan Palají nemôže dovoliť.