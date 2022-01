Šťastie, ktoré si nájdete sami

Na zemi je odhadom okolo štyritisíc rôznorodých minerálov. Pre niekoho sú to len kamene, no pre iných predstavujú unikátne investičné príležitosti. Navyše sa nedajú vyrobiť, nedajú sa sfalšovať, je potrebné ich vykopať zo zeme. A občas to zvládnu nielen profíci s banskou technikou, ale aj úplní amatéri.

Musgravit

Je jedným z najvzácnejších minerálov, ktoré sa dajú premeniť na drahokamy. Prvýkrát bol objavený v pohorí Musgrave Range v Austrálii v roku 1967. V surovom stave vyzerá ako lesklý sivý minerál, ale po vybrúsení je ozdobou každého šperku. Od svojho objavu bol minerál nájdený na niektorých ťažko dostupných miestach, ako je Antarktída a Grónsko. Je to unikát, ktorý ak má žena na prsteni, tak si ho môže ceniť viac ako brilianty.

Alexandrit

Jeho pridanou hodnotou je, že to bol drahokam, ktorý nosil ruský korunný princ Alexander , po ktorom bol navyše tento minerál v roku 1830 pomenovaný. Alexandrit bol nájdený v pohorí Ural a takmer okamžite sa stal hitom klenotníkov. Pri pohľade na denné svetlo je kameň žiarivo zelený, ale pri svetle sviečok je sýto červený. To viedlo k tomu, že ho nazývajú ako smaragd dňa a rubín noci. K zmene farby dochádza v dôsledku spôsobu, akým kryštál absorbuje svetlo. Tento kamienok stojí 70-tisíc dolárov za karát.

Benitoit

V roku 1907 si James M. Couch myslel, že trafil aspoň zafír, keď zo zeme v kalifornskom pohorí San Benito vytiahol bohaté modré drahokamy. Keď poslal vzorky kameňov mineralógovi, zistilo sa, že to, čo Couch našiel, bol doteraz nevídaný minerál. Vzácnosť Benitoitu je spôsobená špecifickými podmienkami jeho vzniku. Rodí sa pod vysokotlakovými a nízkoteplotnými zónami, ktoré sa stretávajú na tektonickej platni. Benitoit je teraz oficiálnym drahokamom Kalifornie. Jeden karátový drahokam benitoitu môže stáť osemtisíc dolárov, ale ceny neustále rastú, pretože kameňov je málo.

Grandidierit

Je jeden zo vzácnych minerálov, ktoré menia farbu v závislosti od smeru, z ktorého sa naň pozeráte. Grandidierit bol objavený na Madagaskare v roku 1902 a odvtedy bol nájdený na mnohých iných miestach planéty, ale v obehu je len málo kusov. Cena preto rekordne narastá. Na trhu sa prvý raz objavil v roku 2015 a doteraz sa vyrobilo len 300 karátov číreho gradidieritu. Cena? Až 50-tisíc dolárov za 0,29 karátu.

Serendibit

Bol objavený v roku 1902 na Srí Lanke a je pomenovaný podľa starého arabského názvu tejto krajiny. Niektoré kúsky môžu mať lesklú čiernu farbu, bežne však majú drsný a sivastý exteriér. Do roku 2005 boli známe len tri drahokamy so serendibitom. Pri predaji dosiahli preto cenu približne 14-tisíc dolárov za karát.