Klan upírov

Ako mnohí ďalší tínedžeri, aj 16-ročný Rod Ferrell bol posadnutý temnými vecami, zo všetkého najviac potom upírmi. Dokonca vyhlásil, že on sám je 500-ročným upírom menom Vesago a založil Klan upírov. Keď sa s rodičmi presťahoval z Kentucky na Floridu, zbalil Heather Werndorfovú. Spolu vykonávali rôzne rituály, napríklad pili jeden druhému krv. Keď musel Rod odísť späť do Kentucky, Heather sa takmer zbláznila od žiaľu. Preto jej sľúbil, že sa po ňu vráti.

A to aj urobil. Spolu s ďalšími členmi klanu išli autom na Floridu k domu Wendorfovcov. Rod vošiel dnu a Heatherinho 54-ročného otca dobil na smrť páčidlom, zatiaľ čo spal na gauči. Keď mladíka o chvíľu zazrela manželka mŕtveho muža, obliala ho horúcou kávou. To ho rozzúrilo, takže zabil aj ju. Do mužovho tela potom vypálil znamenie „V" a ukradol mu auto. Polícia ho rýchlo dolapila a Rod sa stal jedným z najmladších ľudí na svete odsúdených na smrť. Heather zbavili všetkých obvinení.

Kult z Fall Rivers

Začiatkom 70-tych rokov viedol tento kult pasák Carl Drew, ktorý bol zanieteným satanistom. Skupina mala desať členov a po niekoľkých desiatkach rituálov, pri ktorých užívali drogy a neviazane súložili, začal Drew vyžadovať ľudskú obeť. Prvou bola 19-ročná prostitútka Donna Levesqueová, ktorej rozbili hlavu kameňom. Ďalšou na zozname obetí je Barbara Raposová, ktorej telo polícia našla na improvizovanom oltári hlboko v lesoch.

Poslednou obeťou kultu bola jeho členka, 22-ročná Karen Marsdenová. Tú predchádzajúce vraždy vystrašili a rozhodla sa ísť na políciu. To však nestihla, pretože počas poslednej seansy jej Carl Drew rozbil hlavu a holými rukami zlomil väzy. Do hrude jej potom vyrezal znak „X" a odrezal jej hlavu. O niekoľko dní polícia členov kultu chytila. Dvaja z nich vrátane Drewa dostali doživotné tresty, zvyšní si za mrežami posedia niekoľko desaťročí.

Čierny Ježiš

Zakladateľom tohto kultu bol Stephen Tari z Papuy-Novej Guiney. Hlboko v lesoch tohto ostrovného štátu založil skupinu a sám sa tituloval za Čierneho Ježiša. Kult mal údajne až šesťtisíc členov a bol známy tým, že muži v ňom obcovali s takzvanými „kvetinovými ženami". Tari údajne súložil až so 430 z nich. V októbri 2006 sa konala ceremónia, na ktorej Čierny Ježiš znásilnil a potom dobodal na smrť 13-ročné dievča. O rok neskôr už tohto kultu začali mať obyvatelia okolitých dedín dosť. Zaútočili preto na jeho sídlo, Tariho zbili a spolu s ďalšími členmi kultu priviedli pred políciu.

Dedinčania však už nič nenechali na mužov zákona. Napadli ho mačetami.

Čierny Ježiš a 49 jeho spoločníkov však z väzenia v marci 2013 utieklo. O päť mesiacov neskôr v dedine Gal zabil 15-ročné dievča a na druhý deň sa pokúsil zavraždiť ďalšie. Dedinčania však už nič nenechali na mužov zákona. Napadli ho mačetami a pred tým, ako ho pochovali v džungli, ho pre istotu ešte vykastrovali.

Farma Jeffreyho Lundgrena

Jeffrey Lundgren bol predsedom jednej zo vzdialených odnoží mormonskej cirkvi. Funkcie ho však zbavili pre jeho radikálnosť, a tak sa rozhodol spolu s manželkou a štyrmi deťmi odsťahovať na farmu v Ohiu. Tu založil nový kult, ktorý mal asi 20 členov. Lundgren sa nominoval za jeho vodcu a zakázal členom rozprávať sa medzi sebou. Tiež mu museli odovzdávať celú výplatu a ženy pred ním nahé tancovali, zatiaľ čo on pri tom masturboval.

Jednou z rodín, ktorú Lundgren fascinoval, boli Averyovci, ktorí sa kvôli nemu dokonca presťahovali z Kansasu do Ohia. Život na farme sa im však nepáčil a plánovali od kultu odísť. Lundgren preto rozhodol, že sekta potrebuje ľudské obete. Averyovcov teda po jednom nalákali do stodoly, kde ich za zvukov motorovej píly, ktorá mala maskovať streľbu, povraždili. Na súde neskôr Lundgren tvrdil, že je Božím poslom a nie je hoden trestu smrti. Porota s ním však nesúhlasila a udelila mu najvyšší trest. Lundgren sa ešte na poslednú chvíľu skúsil odvolať s tým, že je na popravu príliš tučný, no nevyšlo mu to. Smrtiacu injekciu dostal 24. októbra 2006.