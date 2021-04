Namiesto erotickej hračky si kúpiť model ovce, ktorý vám béka do uška. V Japonsku nie vždy všetko je také, ako vyzerá. Buďte preto obozretní k tovaru z východu. Ani mať oči otvorené často nestačí.

Kráska s megapotešením

Kto by si nepozrel peknú babu, ako sa jej pri cvičení natriasajú vnady? No a hoci Youtube nepatrí práve ku kanálom, ktoré prezentujú reálne sexuálne zážitky, aj jemné korenie je niekedy viac ako riadne pikantné jedlo. Na tom si postavila svoju kariéru Chiharu. Neznáma Youtuberka, ktorá si zaregistrovala svoj kanál v decembri minulého roka a do marca mala už viac ako 20-tisíc odberateľov. A čo na jej kanáli robili? Obdivovali jej pohyby a zábery kamery, ktoré smerovali hlavne na bujný dekolt. Chiharu nikdy neukazovala svoju tvár bez masky a nikdy neprehovorila. Odberatelia sa však vždy tešili na nové a nové zábery na úplne iné časti tela, ako je tvár.

Nevídaný rast popularity

Veľké prsia s bradavkami, ktoré „cenzurovalo“ len tričko, boli lákadlom pre 20-tisíc odberateľov. Chiharu však nehrala tak celkom čistú hru. Pri oslave dvoch desiatok tisíc sledovateľov sa rozhodla vyjsť s pravdou na bubon. Odhodila parochňu a silikónové poprsie. Spoza tejto masky vykročil 37-ročný Aziat. S tichým úsmevom a zdôvodnením, že svoju kariéru nechce zakladať ďalej na klamstve.

Donútila ho pandémia

Youtuber, teda niekdajšia Youtuberka, sa rozhodol skúsiť šťastie na internete po tom, ako kvôli pandémii prišiel o časť svojich príjmov zo zamestnania. Priznal, že išlo o šialený nápad, ale keď videl ako naskakujú sledovatelia, nedokázal prestať. Čím viac ich bolo, tým viac totiž rástol príjem z reklamy, a ten pomáhal Chiharu vykryť životné náklady aj liečbu jeho psa. Podarilo sa. Chiharu vstúpil do sveta internetu ako veľká voda.

No po odhodení poprsia a dlhých vlasov je možné, že aj rýchlo skončí. Avšak na internete nič nie je definitívne. Hoci počet odberateľov klesol, videá majú stále státisíce prezretí. Svet totiž chce vidieť muža, ktorý dokázal vyzerať dokonale žensky. Veď ten pohľad oklamal azda každého z nás.