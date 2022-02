Alberto Nisman – argentínsky právnik

Bývalý právnik Alberto Nisman, ktorý sa špecializoval na medzinárodný terorizmus, zahynul za záhadných okolností. O jeho smrti informovali v januári 2015, keď zomrel na následky strelného poranenia, pričom úrady smrť označili za vraždu. Nisman bol známy v celej Argentíne. V roku 1994 došlo k najväčšiemu bombovému útoku AMIA v histórii krajiny. Zahynulo pri ňom 86 ľudí a viac ako 300 bolo zranených. Argentínska vláda útok vyšetrovala desať rokov bez jasného záveru. Keď sa Alberto Nisman v roku 2004 stal prokurátorom, začal sa súdiť s argentínskou vládou. Tvrdil, že došlo k zatajeniu informácií. Len deň pred smrťou podal sťažnosť, v ktorej obvinil mnohých najvyšších argentínskych predstaviteľov. Okrem významných vládnych zamestnancov medzi nimi boli aj samotná prezidentka a minister zahraničných vecí. Nisman sa domnieval, že prezidentka Cristina Fernandezová úmyselne umlčala svedkov a vyhýbala sa vyšetrovaniu miestnych obyvateľov, ktorí mohli niesť zodpovednosť za útoky. Nisman uviedol, že argentínska vláda zámerne bránila vyšetrovaniu, aby udržala diplomatické vzťahy s Iránom a Sýriou. Nasledujúci deň ho našli mŕtveho v jeho dome.

Fang Bin – informoval o covide-19

Fang Bin bol reportér a informátor so sídlom v čínskom Wuhane. Natáčal a vysielal videá na sociálnych sieťach, ktoré zobrazovali prvé štádiá pandémie koronavírusu (COVID-19). Ako občan Wuhanu vnímal rýchle šírenie vírus a videl aj množstvo mŕtvych. Zrejme si tiež všimol, že čínska vláda sa v tejto situácii nesprávala transparentne. Prvé video nahral koncom januára 2020 a asi o týždeň neskôr ho prvýkrát zatkli. Stalo sa to potom, čo zdieľal video, ako vojaci hromadia mŕtvoly do dodávky pred nemocnicou vo Wuhane. Po prepustení zverejnil ďalšie videá, vrátane toho, ako polícia prichádza k jeho dverám. Na poslednom videu ukazuje Fang Bin kúsok papiera so slovami „Vzoprite sa všetkým občanom, odovzdajte moc vlády späť ľuďom.“ To bolo jeho posledné verejné vystúpenie a odvtedy je nezvestný.

Val Broeksmit – výkonný riaditeľ Deutsche Bank

Val Broeksmit je synom bývalého riaditeľa Deutsche Bank, medzinárodnej banky so sídlom v Nemecku. Po nečakanej samovražde nevlastného otca (Bill Broeksmit) v roku 2014 si Val Broeksmit preštudoval kompletnú dokumentáciu banky, pričom dospel k zaujímavým informáciám. Tie posunul federálnym úradom, vrátane Výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajstvo, ktoré začali vyšetrovať Deutsche Bank z prania špinavých peňazí pre Rusko. Vďaka spolupráci vyšetrovatelia zistili, že banka dostala zálohu 330 miliónov dolárov od banky napojenej na ruskú spravodajskú službu. Broeksmita naposledy videli živého v apríli 2021. Úrady na druhý deň našli jeho auto s kľúčmi v zapaľovaní v južnom Los Angeles. Aj keď nie je známe, či jeho zmiznutie súvisí s jeho oznamovateľskými aktivitami, určite je to podozrivé.

Haywin Strydom – oznamovateľ gangu 28

Gangy v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike sú mimoriadne nebezpečné. Gang 28 je jedným z najznámejších a najvražednejších v krajine, ktorý viedol George „Gewald“ Thomas. V čase, keď úrady Thomasa zatkli, bol 52-krát obvinený, vrátane pokusu o vraždu, vraždy, držania zbraní a ďalších skutkov. Súd trval viac ako štyri roky. Mnohí svedkovia sa báli hovoriť, ale Harwin Strydom prekonal strach. Bohužiaľ, skôr ako sa mohol postaviť pred súd, v novembri 2008 ho zastrelili. Pred smrťou, takmer s posledným dychom, však Strydom stihol prehovoriť a identifikoval svojich vrahov ako „Geweld's Henchmen“. Nebolo to prvýkrát, čo Thomas umlčal potenciálnych svedkov. Strydomova statočnosť umožnila juhoafrickej vláde usvedčiť vodcu gangu a Thomas si v súčasnosti odpykáva sedem doživotných trestov a ďalších 175 rokov väzenia, uvádza EWN.com.

David Kelly – oznamovateľ neexistencie zbraní hromadného ničenia

David Kelly pracoval ako zbraňový inšpektor a expert pre britskú vládu v roku 2003. V rozhovore s novinárom BBC Andrewom Gilliganom práve on prezradil, že britská vláda nenašla v Iraku žiadne zbrane hromadného ničenia. Hoci Gilligan Davida Kellyho uchoval ako anonymný zdroj a nikdy neprezradil jeho identitu, Kelly sa napriek tomu nadriadeným priznal, že práve on posunul informácie novinárom. Krátko na to niekto prezradil Kellyho meno médiám a on tak získal nechcenú pozornosť. O dva dni neskôr, 17. júla 2003, v jeho dome našli jeho mŕtve telo. Mal porezané ľavé zápästie a pitva odhalila, že užil 29 tabliet Coproxamolu (liek proti bolesti). Úrady označili smrť za samovraždu, no okolnosti svedčia o niečom inom.