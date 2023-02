Džokej síce nevie pomôcť pomalému koni vyhrať preteky, no jeho rola v dostihoch je nezastupiteľná. Má viacero úloh. Kontroluje tempo zvieraťa, buď ho tlačí do čela stáda, alebo sa naopak drží medzi ďalšími koňmi a šetrí svojmu zverencovi sily na záverečný špurt. Je tiež zodpovedný za to, ako rýchlo kôň vyštartuje a určuje jeho smer počas pretekov. Aspoň tak by vám to tvrdili dostihoví nadšenci. Jeden kôň totiž dokázal, že jazdec je preň iba príťažou.

Vanyar mal na dostihoch Tokay Stakes 2023 v japonskom meste Nagoja číslo 5 a z pretekov ho diskvalifikovali napriek tomu, že skončil na prvom mieste. Také sú pravidlá. Zviera, ktoré počas dostihov príde o jazdca, nemôže „vyhrať“, aj keď pretne cieľovú pásku ako prvé. To ale nič nemení na fakte, že Vanyar bol na dráhe najrýchlejší.

Tokay Stakes 2023 sa konali 22. januára. Išlo o prvé dostihy na piesku v tomto roku a na dráhe sa stretli tie najlepšie zvieratá a jazdci. Hneď po štarte Vanyarov džokej stratil balans a spadol z koňa. To sa stáva bežne a v drvivej väčšine prípadov zviera odbehne preč z trate, kde ho odchytia. Vanyar mal ale iné úmysly.

Najprv mierne zaostával, no v priebehu pretekov sa postupne prepracovával vpred a napokon skončil prvý. Džokej na koni za Vanyarom síce šľahal svojho tátoša bičíkom a snažil sa ho zrýchliť, no márne. Vanyar sa hnal ako víchor.

Vanyar zrejme dostal výnimočný výcvik, pretože počas pretekov nešiel hneď naplno, ale systematicky si šetril sily na záver dostihov. Hneď, ako prešiel cez cieľovú čiaru, zvoľnil, akoby mu bolo jasné, že už sa nemá kam ponáhľať. Odklusal k východu a nepotreboval džokeja, aby mu určoval smer. Vo videu vyššie si môžete pozrieť dostihy, aké ste zrejme ešte nevideli.