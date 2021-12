Sampa Sky

Brazília je bláznivá a divoká krajina. A taká je aj jej vyhliadková veža, ktorá vyzerá ako prilepený výťah na vonkajšej strane mrakodrapu. Bola slávnostne otvorená v auguste 2021 a už ju navštívilo viac ako 11-tisíc návštevníkov. Nachádza sa na 42. poschodí najvyššej budovy v Sao Paule, Mirante do Vale. Priehľadnú vyhliadku len tak nenavštívi hocikto. V postate sa ocitnete v sklenenej kapsli na boku domu. Zážitok, ktorý zažijú bežne len samovrahovia.

Huangtengxia Tianmen Sky Walk

Mnohých odrovná už len ten názov a to ešte ani nevstúpili na sklený pilier tejto mega vyhliadky. Ide o sklenenú stavbu v juhovýchodnej Číne, ktorá rozhodne nie je pre slabé povahy. Vyhliadkovú plošinu držia len tri oporné stĺpy a vybrať sa môžete až 368 metrov od okraja útesu. Je to najdlhšia a najvyššia jednostĺpová sklenená vyhliadka na svete. Sklo je priehľadné na 99,9 percenta a unesie hmotnosť približne štyritisíc ľudí. Ide o pohľad, ktorý si zapamätáte naozaj do konca života. Ale prejsť celú trasu si vyžaduje silný žalúdok. A možno vám budú cvakať zuby strachom. No nebudete jediný.

Sklenený most lásky

Nájdete ho vo Vietname a je to miesto, kam sa určite oplatí vybrať so svojou láskou. Teda ak chcete otestovať, či vám verí a či je za každú zábavku. V roku 2019 Vietnam predstavil unikát. Turistickú atrakciu skleneného mosta. Ide o prvý sklenený visutý most vo Vietname s 5D efektmi a bol postavený len za štyri mesiace. Jeho dĺžka do priestoru je 80 metrov a ponúka celkovo 30 špeciálnych efektov. Bol navrhnutý s ohľadom na tému lásky a pod ním je 20-metrový zráz. Ponúka aj pôsobivý výhľad na obrovské hory a lesy Moc Chau. Dokonalý zážitok pre každého, kto sa nebojí.

Krok do prázdna

Názov skutočne pripomínajúci hororovú atrakciu. Ide však o turistickú vyhliadku, známu ako Aiguille du Midi skywalk. Nachádza sa vysoko vo francúzskych Alpách v nadmorskej výške 3 842 metrov. Pozostáva zo sklenenej miestnosti so sklenenou podlahou, ktorá návštevníkom umožňuje nerušený pohľad na nádhernú skalnatú krajinu. Aiguille du Midi je vrchol v masíve Mont Blac a pre tých, ktorí nie sú vášnivými horolezcami alebo turistami, je skywalk vlastne najbližšie miesto, ako sa k Mont Blancu dostanete.

Aurlandsfjord

Unikátna vyhliadka v Nórsku. Vyhliadková plošina je vyrobená z ocele, potiahnutá drevom a tiahne sa 30 metrov do prázdna. Pričom na konci vyhliadky je len tenká sklenená tabuľa, ktorá je jedinou bariérou medzi vami a strmým pádom. Sklo má navodiť pocit kontaktu s prírodou, no ľudia, ktorí majú strach z výšok, môžu mať pocit, že namiesto toho padajú do fjordu.