Krokodíly

Krokodíly nílske sú druhými najväčšími plazmi na svete, rovnako ako levy sú vrcholovými predátormi, čo znamená, že žiadne zviera aktívne neloví krokodíly kvôli potrave. Oni si však vedia pochutnať napríklad aj na levoch. Stačí, keď sa lev príde napiť k rieke plnej krokodílov. V takom prípade je to často jeho posledný dúšok vody. Levy však nie sú hlavnou potravou pre krokodíly, pretože aj oni radšej siahnu po pomalšej koristi, ale keď sa naskytne príležitosť, lev nemá šancu.

Hyeny

Hyeny s povesťou zbabelých mrchožrútov určite nepatria medzi predátorov. Ak sa však „dohodnú“ na spolupráci, môžu zabiť aj leva. Priemerný lev by v súboji jeden na jedného hyenu jednoznačne porazil. Pravdou je ij to, že hyena by sama nikdy neulovila leva. Levy a hyeny sa však často dostávajú do konfliktu kvôli mŕtvym zvieratám a keď sa hyeny spolčia, dokážu leva poraziť. Najagresívnejšími druhmi sú hyeny škvrnité, ktoré levy prevyšujú počtom i agresivitou.

Nosorožce

S nosorožcami je to zložité. Na jednej strane sú jedným z najľahších cieľov pytliakov, pretože sú lenivé a často pôsobia ako veľké nehybné ciele. Na druhej strane nemajú žiadnych prirodzených predátorov, dokonca aj levy sa im radšej vyhýbajú. Okrem toho, že nosorožce vážia zhruba päťkrát viac ako levy, sú aj mimoriadne teritoriálne. Na rozdiel od iných zvierat, však nosorožce vyhľadávajú konfrontáciu, ak niekto naruší ich územie. Vtedy dokážu urobiť s levmi doslova krátky proces.

Slony

Nie je prekvapením, že slony, najväčšie živé suchozemské zvieratá, môžu poraziť levy. Samotná veľkosť ich predurčuje k tomu, aby nemali žiadnych prirodzených predátorov. Levy sa zvyčajne ocitnú so slonmi v súboji o územie, ktorého výsledkom sú zranené a ustupujúce levy. Zaujímavosťou je, že niektorým levom sa podarilo skoliť slona, ale len vtedy, keď sa na lov vybrala svorka levov v pomere 30:1.

Hrochy

Viete, ktoré zviera je najväčší „vrah“? Možno si myslíte, že tiger alebo lev, ale nie je to pravda. Je to hroch! Pamätáte si na leto 2014, keď hroch zabil 13 ľudí vrátane 12 detí na lodi neďaleko hlavného mesta Nigeru? Hroch prevrátil čln a postupne zabil 13 pasažierov, jedného po druhom. Levy často dopadnú rovnako. Hrochy sú najagresívnejším zvieraťom v Afrike a nešťastné levy, ktoré sa pokúšajú nakŕmiť mláďatá by o tom vedeli rozprávať. Hrochy navyše útočia z ničoho nič. Hrubou silou bežne vytláčajú z územia, na ktorom žijú akýchkoľvek iných predátorov, či ich ohrozujú alebo ním iba prechádzajú.

Komáre

Komáre nie sú najväčšie ani najrýchlejšie alebo najsilnejšie tvory, ale všetko doháňajú v smrteľnosti. Vedeli ste, že ročne zabijú viac ľudí ako ostatné zvieratá? Podľa odhadov majú na svedomí 750-tisíc až milión ľudí ročne. Ich schopnosť zabíjať sa neobmedzuje len na ľudí, ale aj na zvieratá. Takmer každý zo zhruba 3 500 druhov komárov sa živí krvou takmer každého suchozemského zvieraťa. Okrem toho majú komáre potenciál prenášať desiatky závažných a dokonca smrteľných chorôb. V zásade je jedno, či ste lev, vrana, fretka alebo človek - komáre vás môžu ľahko zabiť.