Hubárčenie patrí na Slovensku k jednému z najobľúbenejších koníčkov. Málokto si však môže povedať, že naozaj pozoroval, ako hríby rastú. Nemeckým výskumníkom sa však podarilo natočiť, ako hadovka smradľavá vykúka spod zeme, rastie a napokon aj hnije.

Hadovka dorastá do výšky až 25 centimetrov a tvarom naozaj pripomína penis. Je síce jedlá a mladé plodnice chuťou pripomínajú lieskové orechy, no príšerne zapácha ako rozkladajúce sa mäso. Aj preto ju hubári zväčša nechávajú na pokoji.

V Nemecku sa nedávno podarilo natočiť relatívne krátky život tejto huby. Do plnej výšky dorástla v priebehu troch hodín a prakticky okamžite sa k nej zlietli muchy, ktoré prilákal jej špecifický zápach. Hostili sa na nej asi desať hodín, až kým celkom neskonzumovali zelený slizovitý povrch klobúka. Zvyšná časť huby napokon v priebehu pár dní zhnila a takpovediac sa vrátila do pôdy. Jej spóry však už v tom čase muchy stihli rozniesť do sveta a ona tak úspešne ukončila svoj reprodukčný cyklus. Život hadovky smradľavej môžete pozorovať v krátkom videu vyššie.