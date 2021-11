Zemetrasenie, Luzon, Filipíny

Filipíny sú súostrovie v juhovýchodnej Ázii, ktoré pravidelne zažíva sopečné erupcie, zemetrasenia, tajfúny a všetky hrozné veci, ktoré s tým súvisia, vrátane cunami, záplav a zosuvov pôdy. Vzhľadom na polohu v Tichomorí čelia Filipíny každoročne viac ako dvetisíc zemetraseniam. Od roku 1951 si vyžiadali viac ako 4 800 životov, pričom nepočítame obete cunami, ktoré ich často nasledujú. Toto video nemá zvuk, ale ukazuje skupinu priateľov, ktorí si užívajú pri bazéne, keď zemetrasenie s magnitúdou 6,1 zasiahne ich dom v Luzone. Mladí sa snaží dostať z rozbúrenej vody v pozadí vidieť ako sa kývu stromy i more až nakoniec všetko približne po minúte ustane. V porovnaní s ničivejšími zemetraseniami, ktoré Filipínčania zažili v priebehu rokov to bolo pomerne mierne, ale vlny v bazéne sú jasným dôkazom otrasov. Pri zemetrasení prišlo o život 18 ľudí, hoci všetci na videu vyviazli bez zranení.

Výbuch sopky Whakaari, Nový Zéland

Whakaari známy aj ako Biely ostrov je súkromný ostrovček pri severovýchodnom pobreží Nového Zélandu. Pred katastrofou v decembri 2019 bol mnoho rokov obľúbenou turistickou atrakciou, napriek tomu, že je na ňom najaktívnejšia sopka Nového Zélandu. Nárast seizmologickej aktivity zaznamenali týždne pred udalosťou, napriek tomu nevydali žiadne oficiálne varovania, takže dve samostatné turistické skupiny v to poludnie ostrov navštívili. Hneď ako prvá skupina ukončila cestu a ich loď opúšťala ostrov, sopka explodovala, chrlila masívny oblak skál, pary a horiaceho plynu po ostrove aj 3,5 metra do vzduchu. Video, ktoré nahral Allessandro Kauffmann, ukazuje turistickú loď, ktorou sa vracia na ostrov po erupcii, aby pomohol tým, ktorí prežili. Oficiálne záchranné práce odložili kvôli riziku ďalších erupcií, ale traja hrdinskí piloti vrtuľníkov začali akciu na vlastnú päsť. Neskôr ich novozélandský úrad pre zdravie a bezpečnosť WorkSafe obvinil z porušenia predpisov. Na ostrove uviazlo celkovo 47 ľudí a keď ich zahalil smrtiaci plyn 22 z nich prišlo o život. Mnohí ďalší utrpeli v dôsledku popálenín zranenia, ktoré im zmenili život.

Cunami, Indonézia

Indonézia má, rovnako ako Filipíny, nešťastnú geografickú polohu. Skladá sa z viac ako 17 500 ostrovov (zväčša neobývaných), ktoré sú domovom 120 aktívnych sopiek. Leží v Tichomorskom ohnivom kruhu a pravidelne čelí zemetraseniam, zosuvom pôdy, cunami a skvapalňovaniu pôdy. Koncom roka 2018 zažili Indonézania všetky tieto kataklyzmické možnosti v priebehu dvoch mesiacov. 28. septembra o 18.00 zasiahlo pobrežie Palu na ostrove Sulawesi zemetrasenie s magnitúdou 7,5, čo spôsobilo obrovský podmorský zosuv pôdy, ktorý následne vyvolal cunami. Systémy včasného varovania zlyhali a ľudia neboli pripravení, keď do mesta Palu narazila 23-metrová vlna. V rovnakom čase došlo k skvapalneniu pôdy v oblasti, ktorá pohltila celé budovy. Pri katastrofe zahynulo viac ako dvetisíc ľudí a viac ako 4 200 utrpelo zranenia. O dva mesiace neskôr, 22. decembra, vybuchla sopka Anak Krakatau, čo spôsobilo ďalší zosuv pôdy, keď sa jej juhozápadná časť zrútila do mora. Masívny výtlak vody vytvoril cunami v Sundskom prielive. O 20:30 miestneho času cunami zasiahlo brehy západnej Jávy a južnej Sumatry. Toto domáce video vzniklo na koncerte v západnej Jáve. Populárna miestna skupina vystupovala pre viac ako 200 ľudí, väčšinou rodiny, keď ich vlna zasiahla zozadu. Spevák prežil, no v neskorších rozhovoroch tvrdil, že si želá, aby zomrel tiež. Pri tragickej udalosti, ktorá si vyžiadala viac ako 400 životov, prišiel o všetkých spoluhráčov aj manželku.

Požiar, Manavgat, Turecko

Američania sú zvyknutí na požiare v lete, preto často nevenujú pozornosť správam, že k nim dochádza v iných krajinách. Obrovský nárast počtu požiarov na planéte v posledných rokoch je dôkazom, že nejde len o problém Kalifornie. Austrália, Brazília, Turecko, Grécko, Alžírsko, Taliansko, India, Rusko a Cyprus v posledných rokoch čelili obrovským lesným požiarom, pri ktorých sa milióny akrov pôdy zmenili na tlejúci popol. Video pochádza z Turecka, keď sa niektorí pracovníci reštaurácie snažia vrátiť domov po dodávke jedla hasičom, ktorí bojujú s požiarmi na vidieku Manavgatu. Pekelná krajina horiaceho lesa sa okolo nich zatvára až kým nemajú kam ísť a musia sa vrátiť späť. Našťastie sa im podarilo uniknúť plameňom bez zranení, ale mnohí nemali také šťastie, pri požiaroch došlo k najmenej ôsmim obetiam a stovkám zranení po celej krajine.

Hurikán, Florida, USA

Hurikán Michael zasiahol Floridu 10. októbra 2018 a meteorológovia si čoskoro uvedomili, že sa zaoberajú jednou z najväčších búrok piatej kategórie, ktorá kedy zasiahla východné Spojené štáty. Celkovo spôsobila škody vo výške 25 miliárd dolárov a zavinila smrť 16 ľudí. Napriek všetkému chaosu a zničeniu sa jeden callawayský obyvateľ rozhodol, že urobí domáci film dokumentujúci škody spôsobené c jeho komunite. Počas 15 minút môžete sledovať, ako celé okolie rozdrví vietor s rýchlosťou 150 mph a nakoniec uvidíte záber na záhradu, na ktorej je hromada konárov a rozbitých strešných dlaždíc.

Zosuv pôdy, Kachin, Mjanmarsko

Video natočili v nelegálnej nefritovej bani v Kachinskom štáte severné Mjanmarsko. Kachinský štát má dlhú históriu odporu proti utláčateľom Tatmadaw (barmská armáda). Región v mnohých ohľadoch nepodlieha centralizovanej barmskej kontrole, čo znamená, že v oblasti sú bežné výroba drog, pašovanie a nelegálna ťažba. Jedna z týchto nelegálnych baní čelila nezvyčajne silnému dažďu, keď sa baník rozhodol vytiahnuť telefón a začať nahrávať. Zosuv pôdy, ktorý zachytil na videu, vyvolal vlnu bahna a skál, ktoré sa valili údolím ako cunami a spôsobili smrť viac ako 162 ľudí.

Prepadlina, Florida, USA

Želanie, aby vás zem pohltila určite nikto neberie doslovne. Predstava, že by sa v zlomku sekundy zem otvorila je desivá. K prepadom zeme však dochádza častejšie, ako si myslíte, a z času na čas niekto skončí v prepadlisku. Jedným z takých nešťastníkov bol 36-ročný Jeffrey Bush, ktorý sa práve uložil do postele, keď sa zem pod ním jednoducho prepadla a prehltla ho. Kričal na svojho brata, ktorý sa mu ponáhľal na pomoc, no zistil, že celá spálňa sa prepadla do priekopy. Video vzniklo, keď sa záchranári pokúšali komunikovať s Jeffreym pomocou kamery a mikrofónu na dlhom drôte, aby zistili, v akom je stave. Bohužiaľ, neprežil a jeho telo nikdy nenašli, takže dieru zasypali a dom aj dve susedné nehnuteľnosti zbúrali a celú oblasť oplotili. To však nie je celkom koniec príbehu, pretože o dva roky neskôr sa opäť diera otvorila, hoci tentoraz sa nikto nezranil.