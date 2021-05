Johnnyho prezývajú aj „Skalný opičiak“. Svoju prezývku si vyslúžil už v mladosti, roky predtým, že ako päťdesiatnik začal loziť po skalách bez pomoci rúk. Znie vám to šialene? Nuž, pri pohľade na Dawesove kúsky ostáva rozum stáť aj nám.

Johnny má zaujímavé prirovnanie: „Lozenie po skalách je ako pivo alebo víno. Ale keď to robíte bez rúk, akoby ste pili tvrdý alkohol.“ My by sme skôr povedali, že je to ako zapíjanie pálenky pivom: vyžaduje si to odvahu, skúsenosti a nemusí to dopadnúť dobre. Dawesove kúsky si môžete pozrieť v nasledujúcich videách.