Volá sa Big Boy a autor ho vyrobil prakticky od základov s použitím pevného oceľového rámu a koliesok z korčúľ. Zostrojil ho majiteľ youtubového kanála The Q, ktorý vo videu do detailu rozobral toto pozoruhodné konštruktérske dielo. Hoci na prvý pohľad vyzerá jednoducho, v domácej dielni by ste ho nezostrojili.

Skonštruovanie najmenšieho bicykla na svete je jedna vec, druhá vec však je naučiť sa na ňom jazdiť. Na prvý pohľad je totiž jasné, že Big Boy zrejme nebude pohodlný, a to ani pre malé deti. Ale dá sa to, len treba chcieť.

Možno by sa dalo argumentovať tým, že najmenší funkčný bicykel sveta by mal mať aj sedadlo, no ak nie ste práve majiteľom najmenšieho zadku na svete, sedadlo by vám príliš nepomohlo. Navyše, riadidlá sú funkčné, pedále tiež, a tak stačí mať dobrý zmysel pre rovnováhu a môžete vziať Big Boya na jazdu.