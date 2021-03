Diera v zemi sa zdá byť priúzka na to, aby sa cez ňu prepchal človek. Už len myšlienka na to, že do nej niekto úmyselne strčí svoje telo, vyvoláva v ľuďoch nepríjemné pocity. Jednoducho nechcete vidieť, ako sa cez ňu dotyčný snaží dostať, na druhej strane však video jednoducho nedokážete vypnúť. Aj keď nemáte problémy s uzavretými priestormi, zrejme sa vám začnú trochu potiť dlane.

Tento vstup do jaskyne Deep Cave nie je pre každého. Nehovoríme len o tých, ktorí by sa báli cezeň prejsť. Okrem absencie strachu totiž treba mať aj fyzické predpoklady. Konkrétne štíhlosť. Človek s nadváhou by sa proste zasekol.

Cez dieru sa dá aj vyliezť a mnohí diváci hovoria, že to vyzerá, akoby Zem rodila. Na vlastné oči sa o tom môžete presvedčiť prostredníctvom videa vyššie.