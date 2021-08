K incidentu došlo ešte 9. augusta 2021 nad dedinou Tambovka na juhu Gruzínska. Nikolaj Levanov sa krátko po búrke stal príjemcom dosť znepokojivého telefonátu. Volal mu pastier so slovami, že búrka zabila vyše sto oviec. Ako sa neskôr ukázalo, pastierov odhad bol do značnej miery nesprávny. Blesk totiž zabil prakticky celé stádo a samotný pastier prežil len zázrakom. Upadol do bezvedomia, ale prebral sa ešte počas búrky.

Šokujúce video so stovkami mŕtvych oviec na pastvine na vrchu Abul obletelo svet. Levanov požiadal vládu o aspoň čiastočnú náhradu škôd, ale je otázne, či so svojou žiadosťou uspeje. V Gruzínsku ide o vôbec prvý prípad, kedy jediný blesk zabil naraz toľko zvierat. Konkrétne išlo o presne 550 kusov, spočítať všetky telá bolo kvôli náročnému terénu ťažké a trvalo to tri dni. Mnohé mŕtvoly museli nechať napospas mrchožrútom, ich preprava do dediny bola nemožná.

K podobnému incidentu došlo v roku 2016 v Nórsku. Blesk na náhornej plošine Hardanangervidda vtedy zabil asi 300 sobov.