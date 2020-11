Veľká artézska panva obsahuje asi 65-tisíc kilometrov kubických vody. A to je naozaj veľa. Veľké kanadské jazerá by ste takým množstvom naplnili takmer trikrát a aj Bajkalské jazero je 2,7-krát menšie. Panva sa rozlieha v západnej Austrálii a vznikala milióny rokov v časoch, keď na Zemi ešte žili dinosaury. Austrálske vnútrozemie sa vtedy nachádzalo pod hladinou mora a na seba sa tu ukladali vrstvy priepustného pieskovca a nepriepustného vápenca.

Pred asi 300 miliónmi rokov sa panva zdvihla v dôsledku vrásnenia Veľkého predelového pohoria. To zároveň bránilo dažďovej vode, aby odtekala do oceánu, a tak sa ukladala stovky metrov pod zemou vo vrstvách pieskovca. Postupom času sa jej tu nahromadilo obrovské množstvo a vznikli podzemné zásoby vody, ktoré sú dnes pomerne ľahko prístupné človeku.

Veľká artézska panva je takzvaným „uzavretým hydrologickým kolektorom“. To v praxi znamená, že podzemná voda je pod obrovským tlakom okolitých hornín a keď do takejto zásobárne človek navŕta studňu, voda vyrazí na povrch bez potreby použitia čerpadla. Problém spočíva v tom, že treba vŕtať hlboko. Priemerná hĺbka vrtov je 500 metrov, niektoré však siahajú až do dvoch kilometrov pod zemský povrch. Voda z hlbších vrtov dosahuje takmer bod varu, pretože platí, že so stúpajúcim tlakom rastie teplota. Nad takýmito miestami v Austrálii často vyrastajú kúpele.

Na niektorých miestach tiež voda vyráža na povrch prirodzenou cestou cez pukliny v skale a vznikajú tak potoky, rieky či menšie vodné plochy. Deje sa tak najmä v južnej časti panvy, kde je voda bližšie pri povrchu.

Voda z Veľkej artézskej panvy je v austrálskom vnútrozemí životodarnou tekutinou už od momentu, kedy ľudia prvýkrát vkročili na tento kontinent. Už pred 40-tisíc rokmi umožnila predkom dnešných Aborigénov osídliť suché a nepríjemné austrálske končiny. Domorodci majú s prameňmi dodnes silné kultúrne, sociálne i náboženské väzby.

Zdroj: Public Domain

Európski osadníci prvýkrát objavili vodu z Veľkej artézskej panvy v roku 1878. Do roku 1915 už existovalo 1500 vrtov, ktoré umožnili zakladať sídla ďaleko od riek a vo vnútrozemí vznikli obrovské farmy, kde sa dobytok dodnes napája prvotriednou artézskou vodou.

Dnes panvu pokrýva približne 18-tisíc vrtov, z ktorých denne vyteká 1,3 miliardy litrov vody. Mnohé sú pritom nekontrolované a spôsobujú obrovské plytvanie vodou. A dokonca aj v udržiavaných vrtoch vyjde 95 percent vody nazmar. Pre austrálsku vládu je tak zachovanie Veľkej artézskej panvy prioritou, ktorú sa snaží realizovať zatváraním starých a nepoužívaných vrtov a kontrolovaním tých používaných. Za posledných 100 rokov sa totiž plocha panvy zmenšila takmer o štvrtinu.

Ako problematická sa ukazuje aj ťažba plynu z uhoľných slojov, pri ktorej sa používajú desiatky rôznych chemikálií. O ich nepriaznivom vplyve na vodu vo Veľkej artézskej panve sa veľmi dobre vie, ale ťažobným spoločnostiam sa zatiaľ darí brániť tomu, aby sa správy o kontaminovanej vode dostávali do širšieho povedomia Austrálčanov. Peniaze sú zatiaľ prednejšie než voda. Otázne je, dokedy to tak bude.