San Quentin

Väznicu San Quentin preslávil Johnny Cash a súčasne je aj najstaršou väznicou v Kalifornii. Ubytovanie v nej našli najznámejší väzni Ameriky vrátane Dannyho Treja, Douga Clarka, Edwarda Bunkera a Merleho Haggarda. Čo je na nej však tak drsné? Predstavuje jedinú väznicu pre odsúdených na smrť v štáte, ktorá má plynovú komoru na vykonávanie popráv. Aj keď dnes je plyn drahý a uvedomujú si to aj v USA, preto od roku 2006, keď bol Clarence Ray Allen zabitý smrtiacou injekciou, sa plyn na usmrtenie nevyužíva. Ale možno sa niekedy zasa bude. Kohútiky sú pripravené.

Čierny delfín

Tým najposlednejším miestom na svete, kde by ste sa chceli ocitnúť, je ruská väznica s prezývkou Čierny delfín. Je jednou z najstarších väzníc v Rusku a prijíma väzňov s doživotnými trestami, takže tu skončí to najhoršie z najhoršieho. Je tu okolo 700 väzňov. Hlavne vrahovia, násilníci, teroristi, pedofili, sérioví vrahovia a dokonca aj kanibali. V každom priestore väznice je 24-hodinový video dohľad a strážcovia hliadkujú každých 15 minút. Väzňov držia zamknutých v celách a majú k dispozícii len 90 minút cvičenia vo veľkej klietke umiestnenej vonku. To je všetko.

Tadmor

Táto väznica v Sýrii sa dnes už nepoužíva. Práve preto, že zaobchádzanie tu bolo tak drsné, až bolo potrebné s väznicou niečo spraviť. Bývalé vojenské kasárne sa zmenili na väzenie, kde sa dennodenne porušovali ľudské práva. S väzňami sa zaobchádzalo ako so spodinou, často boli bezdôvodne mučení a bití, pričom pravidelne dochádzalo k popravám. Do histórie sa zapísal aj incident, keď 27. júna 1980 Rifaat al-Assad s malou vojenskou jednotkou napochodoval do väzenia a zmasakroval zhruba tisíc väzňov. Väznica napriek tomu pokračovala v činnosti a v roku 2015 ju definitívne zlikvidoval Islamský štát.

Väznica Kamiti

V Keni je často aj bývanie na dosť zlej úrovni. A ak ide o väzenie, aj bez trestu smrti ho málokto prežije. Toto väzenie s maximálnou ostrahou postavili Briti a je známe svojimi stiesnenými podmienkami. Neexistuje centrálny vodovod a väzni sú pravidelne vystavení bitiu a znásilňovaniu od iných väzňov, najmä v bloku G, kde je zadržiavaná väčšina násilných páchateľov. Choroby väzňov sa neriešia a v roku 2009 zomrelo osem väzňov na choleru.

Bang Kwang

O thajských väzniciach sa natočili aj filmy. A kde to je najhoršie? Práve v Bang Kwang. Ide o notoricky známe väzenie, kde sú umiestnení všetci odsúdení na smrť. Je tu viac ako šesťtisíc najhorších páchateľov, pričom väzni sú nútení nosiť reťaze na nohách počas prvých troch mesiacov svojho pobytu. Toto je ďalšie väzenie, kde je priestor obmedzený, pričom stiesnené podmienky často nútia väzňov spať na podlahe. Zatiaľ čo väzni sú tu hlavne domorodci, v Bang Kwangu si trest odslúžilo niekoľko zahraničných zločincov. Najznámejší je Alan John Davies, Brit, ktorý bol 17 rokov držaný v cele smrti, kým mu v roku 2007 kráľ udelil amnestiu. Bol rád, že prežil.