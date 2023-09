Kroksy

Viete, ktorú obuv na svete ľudia považujú za najškaredšiu, no zároveň patrí medzi najobľúbenejšie? Presne tak, sú to milované aj nenávidené kroksy. Pôvodne išlo o nepremokavú, ľahkú obuv s dobrou priľnavosťou určenú na nosenie na člnoch a lodiach. Prvýkrát ju predstavili na lodnej prehliadke v roku 2002, kedy značka Crocs vznikla. Netrvalo dlho a obuvnícka spoločnosť z Colorada expandovala do celého sveta. Počas nasledujúcich rokov predali stovky miliónov kroksov a dnes si ich môžete kúpiť vo viac ako stovke krajín na celom svete. Cena jednej akcie je viac ako 100 dolárov a ročné tržby spoločnosti už dávno prekročili miliardovú hranicu. Niet pochýb o tom, že kroksy zaznamenali obrovský celosvetový úspech.

Koosh loptičky

Koosh Balls začala predávať malá hračkárska spoločnosť OddzOn koncom 80-tych rokov minulého storočia. Gumené loptičky z jednotlivých gumených vlákien sa počas nasledujúcich rokov stali obrovským hitom. Milovali ich nielen deti, ale aj rodičia, pretože boli mäkšie ako bejzbalové a softbalové lopty, takže nespôsobovali toľko zranení ani rozbitých váz v byte. Vďaka tomu, že nestáli ani 5 dolárov, mohla si ich dovoliť takmer každá americká rodina. V roku 1997 si úspech loptičiek všimla renomovanejšia firma Hasbro, ktorá odkúpila od firmy OddzOn výrobu loptičiek za 100 miliónov dolárov. Značku zas kúpila firma s názvom Russ Berrie and Co. za 30 miliónov dolárov. Mäkké, pružné a farebné loptičky si môžete kúpiť dodnes.

Slinky

Slinky je skvelým príkladom produktu, od ktorého tvorca neočakával, že bude hračkou. Je to pružina, pomocou ktorej môžete robiť množstvo trikov – naťahovať ju, stláčať, púšťať zo schodov a kadečo iné. Nevšedné „schopnosti“ z pružiny urobili hračku, ktorú v roku 2000 uviedli do Národnej siene slávy hračiek v USA. V roku 1940 hľadal inžinier Richard James riešenie pre lodnú dopravu v rámci projektu vytvorenia pružnej ocele, ktorú by mohli používať pri špecifických potrebách lodnej dopravy. Keď však náhodou jeho deti objavili zábavný rozmer predmetu, nápad bol na svete. Slinky, ako hračku nazvali, sa vypredala za menej ako hodinu po tom, čo ju ponúkli v obchodnom dome vo Philadelphii v cene 1 dolár pred Vianocami v roku 1945. Odvtedy sa stala hitom. Slinky zarobila výrobcom už približne tri miliardy dolárov.

Furby

Furby je elektronická hračka, ktorá predstavuje malého chlpatého tvora s veľkými ušami. Na trh ho uviedla firma Tiger Electronics v roku 1998. Hračka reaguje na svetlo, zvuk, polohu, dotyky a prítomnosť ďalších Furby. Dokonca sama hovorí a pohybuje sa. Len v roku 1998 spoločnosť Hasbro predala asi dva milióny týchto plyšových hračiek. O rok už dodali na trh viac ako 14 miliónov hračiek. Furby sa rýchlo stali vzácnym zberateľským artiklom. Za čias najväčšieho dopytu stáli 25 dolárov, čo spôsobilo, že počas prvých rokov predaja dosiahli ročné príjmy spoločnosti Hasbro pol miliardy dolárov, pričom popularita Furby tvorila hlavnú časť portfólia zisku.

Skazené zuby Billyho Boba

Pôvodne išlo o bláznivý nápad. Istá americká spoločnosť vyrábajúca bláznivé darčeky, vytvorila „zuby Billyho Boba“, ktoré sú súborom „zhnitých“ a chýbajúcich falošných zubov, ktoré si umiestnite na svoje skutočné zuby. Potom sa usmejete na nič netušiacich priateľov alebo známych a vydesíte ich na smrť. To je všetko. Lenže nápad zaznamenal obrovský úspech. Spoločnosť predala desiatky miliónov zubov ľuďom po celom svete a zaznamenala zisk viac ako 50 miliónov dolárov. Autor nápadu, podnikateľ Jonah White dodnes nechápe, aký bol nápad úspešný. Keď ho časopis St. Louis v roku 2012 oslovil na rozhovor, White potvrdil obrovské čísla zisku, ale povedal aj o počiatočnom skepticizme voči tejto myšlienke. „99 percent ľudí mi povedalo, že som hlupák a za chvíľu skončím s podnikaním,“ povedal o neistom začiatku podnikania s falošnými zubami. „Ja som o sebe ale nikdy nepochyboval“, dodal.

Druhú časť článku vám prinesieme vo štvrtok 28. septembra 2023.