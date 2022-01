Azúrové okno, Malta

Stovky rokov bolo na Malte Azúrové okno vytesané do vápencových útesov ostrova Gozo. Počas svojej existencie čelilo tisíckam búrok, no 8. marca 2017 počas najhoršej búrky sezóny navždy zmizlo v mori. Oblúk vysoký 28 metrov s rozpätím 25 metrov bol jedným z turistických symbolov krajiny. Objavil sa dokonca v prvej sérii seriálu Hra o tróny a vo viacerých filmoch, napríklad Súboj titanov z roku 1981. Zdá sa však, že sa blýska na lepšie časy a „zlomené srdce“ Malťanov už čoskoro opravia. Renomovaný architekt Svetozar Andreev v spolupráci s dizajnérkou Elenou Britanishskaya vytvorili fenomenálny koncept obnovy dlhoročnej historickej pamiatky v podobe masívneho umeleckého diela „Srdce Malty“.

Rieka Slims, Kanada

Začiatkom leta 2017 zmizla celá rieka na území Yukonu v Kanade v priebehu iba štyroch dní. Spúšťačom udalosti bol rýchly ústup obrovského ľadovca Kaskawulsh, ktorý presmeroval roztopenú vodu z rieky Slims k inej rieke. Podľa vedcov udalosť znamenala výskyt prvého „riečneho pirátstva“ v súčasnosti. Zánik rieky mal okamžitý a devastačný vplyv na životné prostredie, vyčerpal zásoby rýb, úplne zmenil zloženie susedných jazier a spôsobil, že provinciu zasiahli prachové búrky. Geológovia to opisujú ako predtým nevídaný vedľajší účinok globálneho otepľovania. Údajne by k nemu mohlo dôjsť aj pri iných riekach napájaných na ľadovce po celom svete, čo ohrozuje spoločenstvá žijúce pozdĺž rieky.

Boží prst, Španielsko

Symbol Gran Canaria El Dido de Dios, tiež známy ako „Boží prst“, bol 30 metrov vysoký skalný útvar severne od ostrova Gran Canaria. Odlišný tvar skaly inšpiroval v priebehu rokov mnohých umelcov a mnohí veria, že jej pomenovanie vymyslel slávny spisovateľ Domingo Doreste. V novembri 2005 tropická búrka Delta spôsobila zmätok na celom pobreží, pričom následné obrovské vlny strhli hornú časť 300-tisíc rokov starého skalného útvaru do mora. Potom, čo „Boží prst“ zmizol, tím odborníkov skúmal možnosť prestavby slávnej pamiatky. Väčšina neodporúčala obnovu a načrtla plán na zachovanie aspoň toho, čo zostalo z ikonickej skaly - Roque Partido. Okolie síce trochu stratilo svoje čaro, no stále patrí k najkrajším častiam sveta.

Starý muž z hôr, New Hampshire

Legendárna žulová skalná stena „Old Man of the Mountain“ v New Hampshire sa zrútila v roku 2003. 6 530 metrických ton skalnatého výbežku, ktorý bol 14 metrov vysoký a deväť metrov široký doplatil na koróziu spôsobenú neustálym mrazom a rozmrazovaním. Napriek tomu, že odborníci očakávali, že k tomu raz dôjde, správa o zániku „starca“ prekvapila mnohých geológov. Rovnako ako u mnohých ďalších stratených prírodných divov si miestni obyvatelia priali jej rekonštrukciu. Lenže argumentov proti bolo viac než za. Ak dnes pôjdete na miesto, kde skalná stena kedysi stála, vďaka špeciálnemu fondu sa ocitnete na námestí so špeciálnymi prehliadačmi, ktoré vytvárajú dokonalú optickú ilúziu bývalej skalnej steny.

Údolie gejzírov, Rusko

Údolie gejzírov na ruskom polostrove Kamčatka bolo druhou najväčšou koncentráciou prírodných gejzírov na svete. V panve dlhej šesť kilometrov bolo až 90 gejzírov. Preto znie až tragicky, že údolie zasiahol v roku 2007 masívny zosuv pôdy valiaci sa rýchlosťou 32 až 40 kilometrov za hodinu. Obsahoval sneh, vodu, kamene a úlomky skál a pohltil všetko, čomu stálo v ceste. Masa zaplavila rieku a vytvorila priehradu, ktorá pochovala najpozoruhodnejšie prvky Údolia gejzírov: vriace pramene, termálne polia a vodopády. Voda v priebehu niekoľkých mesiacov opadla, ale krajina sa nenávratne zmenila. Mnoho gejzírov zmizlo, niektoré nové vznikli. Šesť rokov po katastrofe sa prostredie začalo uzdravovať. Napríklad hladina vody v jazere Geysernaya začala klesať v roku 2013, čo umožnilo erupciu predtým neobjavených gejzírov. Aj keď je nepravdepodobné, že oblasť získa opäť krásu spred roku 2007, napriek tomu je čo obdivovať.

Strom Ténéré, Niger

Po stovky generácií sa darilo jedinej akácii uprostred piesku v saharskej púšti. Osamelý strom roky poskytoval tieň unaveným návštevníkom, no aj oveľa viac. Fungoval ako orientačný bod pozdĺž dlhej obchodnej cesty cez pustú krajinu a ako dôkaz životnej húževnatosti, keďže bol jediným stromom vo vzdialenosť 400 kilometrov. V 30. rokoch 20. storočia ho európski vojaci nazvali L'Arbre du Ténéré (Strom Ténéré) a jeho umiestnenie na mapách kartografov zdôrazňovalo výnimočnú zvláštnosť stromu ako najodľahlejšieho stromu na svete. Najosamelejší strom sveta naplnil svoju životnú púť v roku 1973, keď do neho narazil opitý vodič.