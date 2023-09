Nešťastný incident sa odohral v prístave Pireus neďaleko Atén. Záznamy z bezpečnostných kamier ukazujú muža, ktorý sa poslednú chvíľu snažil nalodiť na trajekt Blue Horizon. Loď sa už chystala vyplávať, keď sa dotyčný pokúšal dostať na palubu, no stále bola pevne spojená s mólom. Dvaja členovia posádky sa však pokúsili mužovi zabrániť v tom, aby sa na lodi plavil.

Vtom sa rampa spájajúca loď s mólom stiahla a muž spadol do vody. Zo záznamu sa zdá, akoby sa mu posádka vôbec nesnažila pomôcť, hoci očividne bojoval so silným prúdom, ktorý ostával za motorom trajektu. Loď jednoducho vyplávala smerom na Krétu a až o niekoľko minút neskôr jej prístavní úradníci nariadili vrátiť sa do Pirea.

Smrť muža zachytili nielen bezpečnostné kamery, ale aj očití svedkovia. Nik mu však nepomohol a nie je jasné, koľko času uplynulo, kým na miesto dorazila Pobrežná stráž. Z vody už vylovila len bezvedomé telo a muža neskôr vyhlásili za mŕtveho.

Vyšetrovanie úmrtia prebieha, na základe dostupných informácií už ale prokurátor obvinil kapitána trajektu a troch členov posádky. V jednom prípade padlo obvinenie z pokusu o vraždu, v dvoch ďalších zo spolupáchateľstva, no a kapitána obvinili z porušenia viacerých pravidiel moreplavby.

K incidentu sa vyjadril aj grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorý ho opísal ako „kombináciu nezodpovedného správania, cynizmu, pohŕdania a ľahostajnosti“. Miltiadis Varvitsiotis, minister námornej dopravy a ostrovnej politiky zasa vyhlásil: „Správanie posádky bolo drzo urazilo gréckych námorníkov!“ Objasnil, že obeť mala platný cestovný lístok a na palube sa už nachádzala. Z nejasných dôvodov však išla opäť na pevninu a potom sa v poslednej chvíli chcela opäť nalodiť. Stálo ju to život.