Tie najlepšie sa totiž dajú pozerať znova a znova, až človek pozabudne, aké staré vlastne sú. Tušíte o seriálových výročiach, ktoré oslavujeme v roku 2020?

10 rokov

V roku 2010 na televíznych obrazovkách premiérovali napríklad Walking Dead. Nezdá sa to, nakoľko sa stále točí a žijeme novými zápletkami. Rovnako starý je aj babský seriál Roztomilé mrchy alebo v origináli Pretty Little Liars. Milovníci historického žánru možno ani netušia, že desať rokov dozadu začínalo aj obľúbené Downtown Abbey.

15 rokov

Nadšenci sitcomov dobre poznajú partiu okolo Teda Mosbyho a mysterióznej matky jeho detí. V HIMYM na konci odhalili dlho naťahované tajomstvo a ťažko veriť, že seriál začínal už 15 rokov dozadu. V roku 2005 štartovala aj kultovka Grey´s Anatomy, jeden z najúspešnejších seriálov z nemocníc. Za všetko hovorí fakt, že sa ešte stále točí a nadmieru dobre pozerá. Narodeninový oslávenec s 15 sviečkami na pomyselnej torte je aj humorný The Office, ktorý hore vystrelil herca Stevea Carella.

20 rokov

Veríte tomu? Ukecané Gilmorove dievčatá začínali 20 rokov dozadu a ešte stále sú sledované, keď ich niekde reprízujú. Prostredie jednej (ne)obyčajnej rodiny sme mohli šesť sezón sledovať aj v pomerne slušnom komediálnom počine Malcolm v nesnázích (Malcom in the Middle), ktorý ku sláve pomohol Bryanovi Cranstonovi. A do tretice trochu iný seriál - Survivor. Reality šou o prežívaní a súperení na pustom ostrove bola prebratá do celého sveta a aj my na Slovensku sme sledovali nejednu sezónu.

25 rokov

Rok 1995 nám do televízneho svet priniesol mnoho, ale nemôžeme zabudnúť na Xenu. Sexi baba s poriadnymi bojovými schopnosťami bola ženskou verziou Herkulesa, ktorý v hlavnej úlohe s Kevinom Sorbom štartoval v tom istom roku. Výročie 25 rokov od vzniku v tomto roku slávi aj Star Trek: Vesmírná loď Voyager, obľúbený hit milovníkov sci-fi. Spolu s ním môžu oslavovať aj tvorcovia a fanúšikovia animovaného Dragon Ball.

30 rokov

Čas letíí a pritom postavy z Beverly Hills 90210 vieme vymenovať spamäti aj dnes. Nezabudnuteľná partia okolo Brandona a Brendy pritom točila seriál už 30 rokov dozadu. Rovnaké okrúhliny má aj komediálny Princ z Bel Air. V tomto hite sme spoznali Willa Smitha, ktorému sa následne parádne rozbehla kariéra. A čo v roku 1990 štartovalo tiež? Bol to seriál Twin Peaks od Davida Lyncha, ktorý priniesol nový a kvalitný závan do sveta mysteriózneho pozerania.