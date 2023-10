Veľký čínsky múr z vesmíru neuvidíte

Veľký čínsky múr je údajne jedinou človekom vytvorenou štruktúrou viditeľnou z vesmíru. Znie to pôsobivo, však? Ide však o mýtus. Veľký čínsky múr, aj keď je nádherný a rozsiahly, je jednoducho príliš úzky na to, aby ste ho mohli vidieť z obežnej dráhy Zeme. Predstavte si, že by ste sa pokúsili zbadať jediný prameň vlasov zo vzdialenosti niekoľkých metrov. Podobné je to s Čínskym múrom, preto ho z vesmíru voľným okom neuvidíte. Mýtus vyvrátil aj prvý čínsky astronaut vo vesmíre Jang Li-wej a niekoľko ďalších astronautov. Viacerí potvrdili, že legendárnu stavbu z kozmu nedokázali rozoznať. Videli iba Zem ako guľu s modro-bielou mramorovou textúrou.

Ťavie hrby obsahujú tukové zásoby, nie vodu

Aj vy si myslíte, že ikonické hrby na chrbte ťavy sú plné vody? Koniec koncov, ťavy sú známe svojou schopnosťou vydržať drsné púštne podmienky a cestovať na dlhé vzdialenosti bez vody. Hrby však neobsahujú vodu, ale sú to rezervoáre tukového tkaniva. Tuk sa metabolizuje na energiu v prípade nedostatku potravy a vody a udržia ťavu pri sile na jej dlhých púštnych cestách. Keď sa zviera konečne dostane k vode, dokáže vypiť až 150 litrov naraz, pričom tekutina koluje v krvnom obehu.

Koláčik šťastia nie je čínsky vynález

Koláčiky šťastia sú malé krehké koláčiky ukrývajúce lístok s odkazom, ktorý môže mať podobu citátu, priania alebo milostného textu. Sladké, chrumkavé sušienky s odkazmi sú typickou súčasťou čínskej kuchyne, korene však majú v Japonsku a San Franciscu. Fortune cookies, ako ich poznáme dnes, pochádzajú zo začiatku 20. storočia zo San Francisca. Ako prvý ich vyrobil Makoto Hagiwara, japonský prisťahovalec v japonskej čajovej záhrade. Podobný typ cookie pripravovali v Japonsku už v 19. storočí. Hoci koláčiky šťastia sú súčasťou ponuky v amerických čínskych reštauráciách, nepatria do tradičnej čínskej kuchyne.

Vikingovia nosili prilby bez rohov

Keď dostanete za úlohu nakresliť typického Vikinga, určite mu dáte na hlavu rohatú prilbu, však? Napriek tomuto častému obrazu v médiách, však Vikingovia v skutočnosti nenosili rohaté prilby. Neexistuje o tom žiadny dôkaz, archeologický ani iný. Jediný dôkaz, dekorácia Osebergu z 9. storočia naznačuje, že išlo o zriedkavé ceremoniálne využitie takejto prilby. Rohaté prilby podľa najnovších štúdií pochádzajú z doby bronzovej, ktorá je tritisíc rokov vzdialená od vikingskej éry. Naopak, nález kompletnej vikingskej prilby z 10. storočia, ktorú objavili v Nórsku v roku 1943 dokazuje, že prilba má zaoblenú železnú špičku, ochranu okolo očí a nosu, no typické rohy chýbajú. Koniec koncov Vikingovia boli bojovníci a rohy na prilbách by im v skutočnom boji prekážali. Zvyšovali by totiž váhu prilby a menili jej ťažisko.

Kleopatra bola grécko-macedónska kráľovná

Ak si myslíte, že Kleopatra bola pôvodom egyptská kráľovná, je čas to prehodnotiť. Jedna z najslávnejších žien v histórii v skutočnosti nebola Egypťanka. Historici vysledovali jej pôvod až do gréckej Macedónie. Kleopatra bola súčasťou dynastie Ptolemaiovcov, ktorá mala grécko-macedónsky pôvod. Dynastia prišla k moci v Egypte po smrti Alexandra Veľkého. Kleopatra sa narodila v Egypte a bola prvou v dynastii, ktorá sa naučila egyptský jazyk, no pôvodom bola gréckou Macedónčankou, ktorá vládla nad Egyptom.